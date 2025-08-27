ASMi : Oddo BHF reste positif après un contact

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 690 euros sur ASM International (ASMi), à la suite d'un contact avec le CEO et le CFO, d'où ressort de la 'confiance à long terme, malgré une visibilité encore limitée au second semestre 2025'.



'Le titre est selon nous particulièrement décoté avec un EV/EBITDA 12 mois prospectifs de 15,8 fois contre une moyenne sur cinq ans à 20 fois et un plus haut mi-2024 à 32 fois', juge l'analyste, pour qui pourtant 'la thèse d'investissement autour d'ASMi reste valide'.



'Le groupe devrait particulièrement bénéficier des futures transitions technologiques, du fait de l'augmentation significative du contenu en ALD et en épitaxie, ce qui devrait lui permettre de surperformer le marché des équipements sur longue période', poursuit-il.