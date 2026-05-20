ASML grimpe de 2,5% vers 1 280 EUR à Amsterdam, soutenu par des propos favorables de la part d'UBS, qui réaffirme sa recommandation "achat" avec un objectif de cours relevé de 1 600 EUR à 1 900 EUR, une nouvelle cible recelant 52% de potentiel de hausse pour le titre du constructeur de matériel de lithographie.
"La position unique d'ASML dans les semi-conducteurs en Europe offre un rapport risque-rendement attractif, soutenu par une croissance soutenue de la capacité lithographique, l'exposition à la mémoire et la "haute NA" (haute ouverture numérique)", juge la banque suisse dans sa note sur le groupe néerlandais.
ASML Holding N.V. figure parmi les 1ers fabricants mondiaux de matériel de lithographie destinés à l'industrie des semi-conducteurs. Les équipements du groupe sont destinés à l'impression des circuits intégrés sur des plaques très fines de silicium. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de matériel de lithographie (74,9%). Le groupe propose également des produits et des composants optiques de lithographie ;
- prestations de services (25,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Pays-Bas (0,1%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (1,6%), Chine (29,1%), Corée du Sud (25%), Etats-Unis (12,5%), Taïwan (25,5%), Japon (4,3%) et Singapour (1,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.