Le ministère de la Défense britannique vient d'allouer une enveloppe de 453,5 millions de livres sterling à BAE Systems pour la production industrielle d'un radar de nouvelle génération. Cet investissement stratégique vise à maintenir la supériorité technologique de la flotte de chasseurs britanniques face à l'évolution des menaces internationales.

Le contrat porte sur la fabrication et l'intégration de 38 radars à balayage électronique de pointe, le Système de Radar Commun Européen (ECRS) Mk2, destinés à la flotte de Typhoon de la Royal Air Force (RAF).



Ce système fournira des capacités de guerre électronique inégalées, permettant d'identifier et de suivre simultanément de multiples cibles au sol et en l'air. Ce projet soutiendra 1300 emplois spécialisés au sein de l'industrie britannique, notamment chez Leonardo et BAE Systems.



Selon Richard Hamilton, directeur des opérations aériennes chez BAE Systems Air, cet investissement est "crucial pour accélérer les technologies de combat aérien critiques".



Ce programme renforce un pilier économique majeur qui génère déjà 1,4 milliard de livres d'exportations annuelles. L'entrée en service de ces nouveaux équipements est programmée pour la fin de la décennie, consolidant ainsi la position de BAE Systems sur le marché de la défense aérienne.



Le titre recule de 0,5% à Londres mais signe une progression proche des 20% depuis le début de l'année.