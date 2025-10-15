ASML a publié des résultats solides pour le troisième trimestre 2025, tout en confirmant une forte visibilité pour la fin de l'année et au-delà, portée par la demande liée à l'intelligence artificielle.

Roger Dassen, directeur financier, a indiqué que le chiffre d’affaires trimestriel atteignait 7,5 milliards d’euros, dont 2 milliards issus des services à la base installée et la reconnaissance d’un premier système High NA EUV. La marge brute ressort à 51,6 %, conforme aux attentes, et le résultat net s’élève à 2,1 milliards d’euros. Les nouvelles commandes atteignent 5,4 milliards, dont 3,6 milliards pour l’EUV.

Pour le quatrième trimestre 2025, ASML anticipe une forte hausse d’activité avec des ventes comprises entre 9,2 et 9,8 milliards d’euros, et une marge brute de 51 à 53 %, soit un total annuel attendu autour de 32,5 milliards d’euros et une marge moyenne de 52 %.

Christophe Fouquet, le nouveau PDG, a souligné un environnement plus favorable : l’investissement massif dans l’IA soutient la demande en logique avancée et DRAM, et la technologie EUV continue de gagner du terrain chez les clients. En revanche, il anticipe une baisse sensible de la demande chinoise en 2026, après deux années très dynamiques. Malgré cela, ASML s’attend à ce que le chiffre d’affaires 2026 reste au moins au niveau de 2025, avec une montée en puissance de l’EUV compensant le recul du Deep UV.

Sur le plan technologique, ASML a annoncé un partenariat stratégique avec Mistral AI, dont elle détient 11 % du capital et un siège au comité stratégique. L’objectif est d’intégrer l’IA pour améliorer la précision, la vitesse et le développement logiciel des outils de lithographie.

Côté innovation, le groupe avance rapidement sur sa feuille de route EUV et High NA : plus de 300 000 wafers ont déjà été produits chez les clients avec la nouvelle génération, dont SK Hynix , qui a installé le premier système 5200 en production. ASML a aussi livré son premier système dédié au packaging avancé 3D, le XT:260, offrant jusqu’à quatre fois plus de productivité.