ASML conforté comme grand gagnant de l'IA par ses trimestriels

L'action ASML prend 1% en début de séance à Amsterdam, renforçant ainsi un gain de plus de 40% depuis le 1er janvier, à la suite de la publication trimestrielle de ce matin : celle-ci conforte l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs dans sa position de grand gagnant de l'essor de l'intelligence artificielle, avec des performances meilleures que prévu réalisées en début d'année et des objectifs annuels revus à la hausse.

Des performances meilleures que prévu en début d'année...



Le fabricant néerlandais de matériel de lithographie a engrangé un bénéfice net de 2,76 MdsEUR au titre des 3 premiers mois de 2026, soit 7,15 EUR par action, un BPA en baisse de 2,7% par rapport au trimestre précédent, mais supérieur de 6,7% au consensus selon Oddo BHF.



De même, ASML a vu sa marge brute s'améliorer de 0,8 point en rythme séquentiel, à 53%, pour un chiffre d'affaires en recul de 9,8% à 8,77 MdsEUR, des niveaux là aussi au-dessus des estimations moyennes des analystes (52,2% et 8,69 MdsEUR).



"Les perspectives de croissance du secteur des semi-conducteurs se consolident, portées par les investissements continus dans les infrastructures liées à l'IA. La demande de puces dépasse l'offre", met en avant le CEO Christophe Fouquet.



"Nos clients accélèrent leurs plans d'expansion de capacité pour 2026 et au-delà, grâce à des accords à long terme conclus avec leurs propres clients. Ces derniers mois, ils ont revu à la hausse leurs prévisions de demande à court et moyen terme pour nos produits", souligne-t-il.



"Par conséquent, les prises de commandes d'ASML restent très dynamiques", pointe le CEO. "Cette dynamique commerciale nous permet d'anticiper une nouvelle année de croissance pour toutes nos activités en 2026".



...et des objectifs relevés pour l'ensemble de 2026



Pour le 2e trimestre 2026, le groupe basé à Veldhoven (Pays-Bas) anticipe un chiffre d'affaires entre 8,4 et 9 MdsEUR, avec une marge brute entre 51% et 52%, faisant ressortir des points médians de 8,65 MdsEUR et de 51,5%, inférieurs au consensus (8,9 MdsEUR et 52,3%), d'après Oddo BHF.



Néanmoins, compte tenu de l'évolution de la demande, ASML anticipe désormais un chiffre d'affaires pour l'ensemble de 2026 compris entre 36 et 40 MdsEUR, contre une fourchette cible précédente de 34-39 MdsEUR, avec une marge brute toujours attendue entre 51% et 53%.



"Nous estimons que la marge de manoeuvre de nos prévisions pour 2026 permet de tenir compte des éventuelles conséquences des discussions en cours sur le contrôle des exportations", précise le CEO Christophe Fouquet.



Oddo BHF reste positif sur le dossier



Dans l'attente d'une conférence que doit tenir la direction du groupe cet après-midi, Oddo BHF réaffirme son opinion positive ("surperformance") sur le titre, avec un objectif de cours maintenu à 1 550 EUR.



"ASML incarne une domination technologique sans égale et bénéficie désormais d'un cycle fondamentalement différent, porté par la croissance stimulée par l'IA, avec une feuille de route claire pour améliorer la performance de ses systèmes de production", juge l'analyste.



Oddo BHF note aussi que le titre se négocie à 33,2 fois l'EBITDA prévisionnel 2026, au-dessus de la moyenne de 26 fois, mais toujours en dessous de son récent pic à 37 fois, ce qui lui semble raisonnable compte tenu des conditions de marché exceptionnelles actuelles.