Difficile de savoir sur quel pied danser à la lecture des résultats à neuf mois du groupe.

L'équipementier hollandais, c’est bien connu, reste assis sur un authentique monopole technologique - celui des machines de lithographie à extrême ultraviolet - qu'aucun concurrent n'est parvenu à lui disputer, au moins pour l'instant.

Utilisées par tous les grands fabricants de processeurs - entre autres TSMC et Samsung, qui à eux deux représentent une bonne moitié du chiffre d'affaires de ASML - les machines du hollandais comptent près d'un demi-million de pièces individuelles.

Ces assemblages subtils d'optique de précision, de lasers à haute puissance, de systèmes mécaniques ultra-stables et de vide extrême commandent des prix qui peuvent atteindre 350 millions de dollars ; leur vente est aussi conditionnée à l’acceptation par le client de hausses de prix régulières pour répercuter l’inflation.

Rien n'est certain à l'avenir, sinon que les besoins en puissance de calcul vont continuer d'augmenter. À cet égard, ASML est bien sûr parfaitement positionné pour profiter de cette tendance séculaire. Ceci aussi est bien connu.

La dernière décennie fut déjà faste, puisque le groupe a presque quintuplé ses ventes et son profit par action sur la période, tandis qu'il retournait près de 35 milliards d'euros à ses actionnaires en rachats d'actions et dividendes. Sa capitalisation boursière s’est envolée en conséquence.

Mais le sujet chinois reste central, pour ne pas dire épineux. Dans la ligne de mire des autorités américaines, l’empire du Milieu concentrerait encore 42% des livraisons d'ASML ce trimestre ; autant dire que la dépendance du hollandais à la Chine reste aiguë.

S'ajoutent à cela les impondérables d'une activité d'industrie lourde par essence cyclique. Ce trimestre, ASML vendait ainsi deux fois moins de systèmes que l'an dernier à la même époque ; quoique, sur une note plus rassurante, le carnet de commandes continue lui d'évoluer dans sa moyenne des dernières années.

La panne de croissance se retrouve au niveau du chiffre d'affaires, inférieur aux deux derniers trimestres et comparable à celui de l'an dernier à la même époque ; ainsi qu'au niveau du profit d'exploitation, qui continue lui d'osciller autour de 2,5 milliards d'euros par trimestre depuis ce temps.

De l'aveu du groupe, c'est le ralentissement chinois qui est à l'origine de cette stagnation après deux ou trois années de volume de commandes inhabituellement élevés. Cette séquence pourrait hélas durer si l'on en juge par la formule sibylline du directeur général d'ASML Christophe Fouquet, qui dit ‘ne pas s'attendre en 2026 à un chiffre d'affaires inférieur à celui de 2025’.

Le grand plan stratégique du groupe reflète cette large amplitude de scénarios et de résultats. À horizon 2030, il entrevoit ainsi de réaliser un chiffre d'affaires compris entre 44 et 60 milliards d'euros, soit grosso modo le double de celui réalisé en 2025.

Suivant un modèle que partagent largement les analystes de Zonebourse, et sous réserve qu'ASML puisse maintenir le rythme de ses rachats d'actions, ceux de JPMorgan estiment que ceci pourrait se traduire par un profit par action entre 36 et 65 euros à cette échéance. La valorisation du moment, on le voit, reflète donc un optimisme plutôt robuste.

Optimisme manifestement pas partagé par le troisième actionnaire du hollandais : Capital Research a en effet cédé 29 millions de titres ces dernières semaines, soit plus des deux tiers de sa participation. Cette forte pression à la vente n'a toutefois pas empêché le cours du titre de progresser très notablement, signe que la demande des investisseurs reste forte malgré tout.

En septembre, ASML prenait 11% du capital du champion français de l'IA Mistral, valorisé à hauteur de douze milliards d'euros lors de son dernier tour de table. Quelques jours auparavant, l'américain Anthropic - parent de Claude et concurrent d'OpenAI - levait lui 13 milliards de dollars à une valorisation de 183 milliards.