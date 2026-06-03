ASML dans le vert, des propos de Morgan Stanley en soutien
ASML gagne 1,2% vers 1 480 EUR à Amsterdam, soutenu par des propos positifs de Morgan Stanley, qui réaffirme sa recommandation "surpondérer" avec un objectif de cours relevé de 1 400 à 1 660 EUR, sur un titre qui figure parmi ses valeurs favorites (top picks).
"Les commentaires de l'entreprise lors de son assemblée générale annuelle d'avril nous confortent dans l'idée qu'elle peut répondre à une demande d'environ 90 outils EUV (extreme ultraviolet) l'année prochaine", explique la banque d'affaires américaine.
Cette dernière prévoit que l'équipementier de lithographie néerlandais livrera 90 outils EUV en 2027 et relève son estimation pour 2028 à 104 ensembles d'outils, dont 96 à ouverture numérique (NA) basse et 8 à ouverture numérique élevée.
Sur ces bases, Morgan Stanley table sur un BPA 2028 de 51 USD, ce qui implique une croissance annuelle moyenne de 29% entre 2026 et 2028. "Les préoccupations liées aux capacités masquent ce potentiel de bénéfices, le laissant sous-évalué par le marché", estime-t-elle.
ASML Holding N.V. figure parmi les 1ers fabricants mondiaux de matériel de lithographie destinés à l'industrie des semi-conducteurs. Les équipements du groupe sont destinés à l'impression des circuits intégrés sur des plaques très fines de silicium. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de matériel de lithographie (74,9%). Le groupe propose également des produits et des composants optiques de lithographie ;
- prestations de services (25,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Pays-Bas (0,1%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (1,6%), Chine (29,1%), Corée du Sud (25%), Etats-Unis (12,5%), Taïwan (25,5%), Japon (4,3%) et Singapour (1,9%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.