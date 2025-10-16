ASML : des analystes fixent de nouveaux objectifs après les résultats trimestriels

Oddo BHF réitère son conseil 'Surperformance' sur le titre ASML et remonte son objectif de cours de 1020 à 1050 euros.



L'analyste estime que les résultats du troisième trimestre confirment une amélioration progressive de la visibilité pour 2026, le chiffre d'affaires attendu 'ne serait pas inférieur à 2025'. Il souligne également un élargissement du nombre de clients tirant parti de la demande liée à l'intelligence artificielle, avec notamment le retour de Samsung dans la logique et la mémoire.



Selon le bureau d'analyse, cette tendance favorable conduit le bureau d'études à revoir légèrement à la hausse ses prévisions : marges brutes plus solides, charges d'exploitation mieux maîtrisées et bénéfices par action relevés d'environ 3% sur 2026-2027.



Oddo BHF anticipe enfin un quatrième trimestre solide, avec un chiffre d'affaires proche de 9,5 milliards d'euros et une marge brute d'environ 52%. Le groupe devrait profiter de la bonne dynamique des machines EUV, malgré une contribution plus modeste attendue de la Chine en 2026.



UBS reste également à l'achat sur le titre et relève son objectif de cours à 1000 E (contre 940 E) après la présentation des résultats du troisième trimestre.



'Les perspectives d'ASML pour 2026 laissent entrevoir une croissance régulière, alimentée par les progrès de l'IA. Nous relevons nos estimations de BPA et notre objectif de cours à 1 000 euros, conformément à la valorisation' indique UBS dns son étude.



L'analyste souligne que l'EBIT du troisième trimestre a dépassé de 2 % le consensus, tandis que les prévisions d'EBIT pour le quatrième trimestre sont supérieures de 15 % au consensus à mi-parcours.



'Sur la base des prévisions pour l'exercice, nous prévoyons des changements mineurs par rapport au consensus sur l'EBIT 2025, mais probablement des révisions à la hausse de l'ordre de 5 % pour le BPA 2026, compte tenu des commentaires' rajoute l'analyse en conclusion.