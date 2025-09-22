ASML en tête de l'AEX, Morgan Stanley optimiste à horizon 2027

ASML, le géant néerlandais pour l'industrie des semi-conducteurs, affiche la plus forte hausse de l'indice AEX lundi après-midi dans le sillage d'un relèvement de recommandation des analystes de Morgan Stanley, qui disent voir la fin du cycle de révision à la baisse des prévisions du marché ayant récemment pesé sur le titre.



Vers 15h15, l'action du fournisseurs de systèmes lithographiques grimpe d'environ 2,5%, au plus haut de l'année, alors que l'AEX grappille autour de 0,1%.





Dans une étude consacrée au secteur des mémoires, Morgan Stanley indique avoir revu son opinion sur la valeur de 'pondération en ligne' à 'surpondérer' mais aussi rehaussé son objectif de cours de 600 à 950 euros.



La banque américaine explique notamment envisager la fin du cycle défavorable qui pénalisait la valeur, dans la mesure où les révisions à la baisse des prévisions des investisseurs lui semblent terminées, ce qui le conduit à commencer à voir quelques signes d'amélioration.



Même si le secteur demeure compliqué à court terme, la firme new-yorkaise estime que les perspectives pour 2027 s'améliorent grâce à la demande qui porte les technologies de puces de dernière génération ('leading edge nodes') qui devrait pousser les grands fabricants comme Samsung à investir davantage.



Par ailleurs, souligne Morgan Stanley, les prix de mémoires, qui servent souvent d'indicateur avancé, repartent à la hausse, signe que les investissements vont suivre et que les freins actuels (baisse de commandes de la Chine et d'Intel) sont progressivement appelés à disparaître.















