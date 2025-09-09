ASML s'associe à Mistral AI avec un investissement

ASML annonce un partenariat stratégique avec Mistral AI, basé sur un accord de collaboration à long terme et sur un investissement de 1,3 milliard d'euros du groupe néerlandais dans le leader français de l'intelligence artificielle.



Ils exploreront l'emploi de modèles d'IA dans les produits d'ASML ainsi que dans sa recherche, son développement et ses activités, afin de faire bénéficier ses clients d'un délai de mise sur le marché plus rapide et de systèmes de lithographie holistique plus performants.



Par ailleurs, ASML investira 1,3 MdEUR dans un tour de table de série C de Mistral AI en tant qu'investisseur principal, ce qui se traduira par une participation d'environ 11% de l'équipementier de semi-conducteurs dans le capital de cette société.



Dans ce cadre, il obtiendra un siège au comité stratégique de Mistral AI, lui offrant un rôle consultatif dans la stratégie future de la société française et ses décisions technologiques, siège qui sera occupé par Roger Dassen, le CFO d'ASML.