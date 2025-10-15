ASML sans surprise au 3ème trimestre, mais ses prévisions sont saluées

ASML, fabricant néerlandais d'équipements pour semi-conducteurs, a publié mercredi des résultats contrastés au titre du troisième trimestre, mais ses prévisions et ses prises de commandes semblaient rassurer les analystes, ce qui se traduisait par une nette progression de son titre dans les premiers échanges à la Bourse d'Amsterdam.



Sur le trimestre clos fin septembre, son bénéfice net s'est établi à 2,12 milliards d'euros, contre 2,07 millions d'euros sur la même période il y a un an. Ramené par action, le profit du troisième trimestre ressort à 5,49 euros, au-delà du consensus de 5,35 dollars.



Le chiffre d'affaires a progressé à 7,52 milliards d'euros contre 7,47 milliards d'euros un an plus tôt, manquant le consensus de 7,66 milliards.



Le fournisseur de systèmes de gravure utilisés par TSMC, Intel ou encore Samsung a toutefois rassuré avec ses prises de commandes, qui ont totalisé près de 5,4 milliards d'euros au cours du trimestre, alors que les analystes n'attendaient que cinq milliards.



Le fabricant de systèmes de lithographie a également soulagé avec ses prévisions, prévoyant pour le quatrième trimestre un chiffre d'affaires entre 9,2 et 9,8 milliards d'euros, au-dessus du consensus de marché qui visait jusqu'ici 9,2 milliards.



Pour l'ensemble de l'exercice 2025, le groupe de Veldhoven anticipe une croissance de son chiffre d'affaires située autour de 15%, dépassant là encore les attentes.



Enfin, ASML assure ne pas s'attendre à ce que son chiffre d'affaires pour 2026 soit inférieur à celui de 2025.



Si cette prévision ne laisse pas forcément entrevoir une croissance de l'activité l'an prochain, les investisseurs accueillaient favorablement la tonalité plutôt optimiste de son discours.



L'action ASML progressait ainsi de 3,1% mercredi à 9h30, signant la deuxième meilleure performance de l'indice AEX et entraînant dans son sillage l'indice regroupant les valeurs technologiques européennes qui avançait de 1,4% au même moment.

