Lancé dans un contexte de renforcement de l'autonomie stratégique de l'Union européenne, l'ETF AMUNDI European Strategic Autonomy UCITS ETF Acc (ISIN : LU3180074463) s'inscrit dans une démarche ciblée : offrir aux investisseurs une exposition à des entreprises européennes considérées comme essentielles à la souveraineté industrielle, énergétique et sécuritaire du continent.

Carte d'identité de l'ETF

Nom complet : AMUNDI European Strategic Autonomy UCITS ETF Acc

: AMUNDI European Strategic Autonomy UCITS ETF Acc ISIN : LU3180074463 / Ticker INDEP

: LU3180074463 / Ticker INDEP Émetteur / Société de gestion : Amundi Luxembourg S.A.

: Amundi Luxembourg S.A. Domicile du fonds : Luxembourg

: Luxembourg Indice de référence : Euronext European Strategic Autonomy Index

: Euronext European Strategic Autonomy Index Type d’ETF : Physique (réplication directe, modèle échantillonné)

: Physique (réplication directe, modèle échantillonné) Devise de cotation : EUR

: EUR Frais de gestion courants : 0,40% par an

: 0,40% par an Coûts de transaction estimés : 0,16% par an

: 0,16% par an Total des coûts annuels estimés : 0,56%

Réplication et principales positions de l'ETF

Type de réplication : Réplication physique échantillonnée (le fonds n’achète pas nécessairement toutes les composantes de l’indice).

: Réplication (le fonds n’achète pas nécessairement toutes les composantes de l’indice). Utilisation possible de dérivés : Oui, pour la gestion des flux ou à des fins d’investissement/gestion efficace.

: Oui, pour la gestion des flux ou à des fins d’investissement/gestion efficace. Prêt de titres : Autorisé, pour générer des revenus supplémentaires.

: Autorisé, pour générer des revenus supplémentaires. Répartition géographique/sectorielle : centrée sur des entreprises européennes considérées comme stratégiques (défense, énergie, finance, etc.), voir ci-après.

Comment cet ETF s'est-il comporté par le passé ?

Données historiques insuffisantes pour afficher une performance passée utile (ETF récent).

pour afficher une performance passée utile (ETF récent). Des scénarios de performance modélisés montrent un rendement annuel moyen potentiel de 11,9% dans un scénario médian sur 5 ans.

Volatilité implicite : classé 4/7 sur l’échelle de risque (risque moyen).

Les plus et les moins

✔️ Avantages

Thématique innovante : autonomie stratégique européenne

Réplication physique

Accumulation automatique des dividendes

❌ Inconvénients

Concentration sectorielle importante

Frais annuels un peu élevés, comme tous les ETF spécialisés (0,56% environ)

Comment les actions sont elles sélectionnées ?

Le fonds est adossé à l’indice Euronext European Strategic Autonomy. La sélection des valeurs repose sur une méthodologie en quatre étapes.

L’univers de départ est constitué des actions du Euronext Developed Europe Total Market Index, représentant les grandes et moyennes capitalisations européennes.

Ensuite, un filtrage sectoriel thématique est appliqué : seules sont éligibles les entreprises générant plus de 50% de leur chiffre d’affaires dans l’un des dix domaines jugés stratégiques pour l’autonomie européenne, tels que l’aéronautique et la défense, l’énergie (raffinage, électricité, gaz), les semi-conducteurs, les infrastructures, la logistique, l’agriculture, les logiciels ou encore les banques.

A l’intérieur de chaque thème, les entreprises sont ensuite classées selon leur capitalisation flottante et les dix plus importantes sont retenues. Si un thème compte moins de dix sociétés éligibles, toutes sont intégrées.

Enfin, pour garantir une pondération équilibrée entre les secteurs, chaque thème est plafonné à 10% de l’indice total, assurant ainsi une répartition thématique homogène malgré les disparités de capitalisation.

Les principales positions du fonds au 20/11/2025 :