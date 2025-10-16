UBS reste à l'achat sur le titre mais relève son objectif de cours à 1000 E (contre 940 E) après la présentation des résultats du troisième trimestre.
'Les perspectives d'ASML pour 2026 laissent entrevoir une croissance régulière, alimentée par les progrès de l'IA. Nous relevons nos estimations de BPA et notre PT à 1 000 euros, conformément à la valorisation' indique UBS dns son étude.
L'analyste souligne que l'EBIT du troisième trimestre a dépassé de 2 % le consensus, tandis que les prévisions d'EBIT pour le quatrième trimestre sont supérieures de 15 % au consensus à mi-parcours.
'Sur la base des prévisions pour l'exercice, nous prévoyons des changements mineurs par rapport au consensus sur l'EBIT 2025, mais probablement des révisions à la hausse de l'ordre de 5 % pour le BPA 2026, compte tenu des commentaires' rajoute l'analyse en conclusion.
ASML Holding N.V. figure parmi les 1ers fabricants mondiaux de matériel de lithographie destinés à l'industrie des semi-conducteurs. Les équipements du groupe sont destinés à l'impression des circuits intégrés sur des plaques très fines de silicium. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de matériel de lithographie (77%). Le groupe propose également des produits et des composants optiques de lithographie ;
- prestations de services (23%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Pays-Bas (0,1%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (4,7%), Chine (36,1%), Corée du Sud (22,7%), Etats-Unis (15,9%), Taïwan (15,4%), Japon (4,1%) et Singapour (1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.