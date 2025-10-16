ASML : UBS relève son objectif de cours

UBS reste à l'achat sur le titre mais relève son objectif de cours à 1000 E (contre 940 E) après la présentation des résultats du troisième trimestre.



'Les perspectives d'ASML pour 2026 laissent entrevoir une croissance régulière, alimentée par les progrès de l'IA. Nous relevons nos estimations de BPA et notre PT à 1 000 euros, conformément à la valorisation' indique UBS dns son étude.



L'analyste souligne que l'EBIT du troisième trimestre a dépassé de 2 % le consensus, tandis que les prévisions d'EBIT pour le quatrième trimestre sont supérieures de 15 % au consensus à mi-parcours.



'Sur la base des prévisions pour l'exercice, nous prévoyons des changements mineurs par rapport au consensus sur l'EBIT 2025, mais probablement des révisions à la hausse de l'ordre de 5 % pour le BPA 2026, compte tenu des commentaires' rajoute l'analyse en conclusion.