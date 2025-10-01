ASML : UBS relève son objectif de cours
Publié le 01/10/2025 à 10:39
'Les résultats d'ASML au troisième trimestre 2025 pourraient renforcer le sentiment grâce à la croissance de la mémoire pilotée par l'IA et à des prévisions stables pour l'exercice 2026' indique UBS.
'Les perspectives de croissance à long terme d'ASML restent solides, avec une croissance annuelle moyenne attendue de 20% pour le BPA sur 2026-30, soutenue par l'adoption du High-NA et l'augmentation des expositions à l'EUV dans le logique' souligne le bureau d'analyse.