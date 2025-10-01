ASML : UBS relève son objectif de cours

UBS maintient son conseil à l'achat sur le titre et relève son objectif de cours à 940 E (contre 750 E) avant la publication des résultats du 3ème trimestre. Ce nouvel objectif représente un potentiel de hausse de 14% du titre de l'équipementier néerlandais pour l'industrie des semi-conducteurs.



'Les résultats d'ASML au troisième trimestre 2025 pourraient renforcer le sentiment grâce à la croissance de la mémoire pilotée par l'IA et à des prévisions stables pour l'exercice 2026' indique UBS.



'Les perspectives de croissance à long terme d'ASML restent solides, avec une croissance annuelle moyenne attendue de 20% pour le BPA sur 2026-30, soutenue par l'adoption du High-NA et l'augmentation des expositions à l'EUV dans le logique' souligne le bureau d'analyse.