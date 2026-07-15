Lors d'une conférence téléphonique avec les analystes, Roger Dassen a affirmé que ce contexte offrait à ASML un "meilleur pouvoir de fixation des prix" et de solides perspectives d'amélioration tarifaire. Il a précisé que ces discussions étaient déjà en cours avec les clients et que leurs effets devraient progressivement se refléter dans les prix.

Selon The Information, TSMC se montrerait toutefois réticent à accepter ces hausses tarifaires. A l'inverse, plusieurs clients chinois auraient accepté une augmentation d'environ 10% des prix des équipements DUV, une technologie de lithographie moins avancée que les machines EUV, mais toujours largement utilisée dans la production de semi-conducteurs.