ASML voit un potentiel de hausse des prix pour ses équipements de lithographie

ASML estime disposer d'une marge de manoeuvre pour relever les prix de certains de ses équipements de fabrication de semi-conducteurs, porté par une demande toujours soutenue. Son directeur financier, Roger Dassen, a indiqué que les capacités de production des machines EUV de dernière génération sont quasiment entièrement réservées jusqu'à la fin de 2027, renforçant le pouvoir de négociation du groupe.

Lors d'une conférence téléphonique avec les analystes, Roger Dassen a affirmé que ce contexte offrait à ASML un "meilleur pouvoir de fixation des prix" et de solides perspectives d'amélioration tarifaire. Il a précisé que ces discussions étaient déjà en cours avec les clients et que leurs effets devraient progressivement se refléter dans les prix.



Selon The Information, TSMC se montrerait toutefois réticent à accepter ces hausses tarifaires. A l'inverse, plusieurs clients chinois auraient accepté une augmentation d'environ 10% des prix des équipements DUV, une technologie de lithographie moins avancée que les machines EUV, mais toujours largement utilisée dans la production de semi-conducteurs.