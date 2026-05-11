Asos cède un entrepôt au Royaume-Uni, le titre bondit
Asos a annoncé lundi la signature d'un accord avec Marks and Spencer en vue de la cession de son centre logistique de Lichfield, au nord de Birmingham, pour un montant d'au moins 66 millions de livres (environ 76 millions d'euros) dans le cadre de son plan stratégique visant à réduire le montant de son endettement.
A la Bourse de Londres, vers 10h45 (heure locale), l'action du groupe britannique de prêt-à-porter en ligne bondissait de 13,1%, à 243 pence, alors que le secteur de la consommation de l'indice STOXX 600 paneuropéen cédait 1,5% au même moment.
Si ses gains devaient se maintenir, le titre pourrait ainsi enregistrer sa meilleure performance sur une séance depuis le 25 mars dernier, soit environ un mois et demi, suite à la publication d'un point d'activité semestriel ayant montré une amélioration significative de ses performances opérationnelles.
Dans une note de réaction, les analystes de Berenberg saluent le bénéfice financier de l'opération, qui va lui permettre de ramener sa dette nette pro forma autour de 228 millions de livres (hors obligations locatives) et le fait que le distributeur va économiser autour de six millions de livres de loyers par an.
"La cession du site de Lichfield marque une nouvelle étape clé dans le redressement financier d'Asos, après le refinancement conclu en novembre 2025 et le remboursement des obligations convertibles 2026 finalisé le mois dernier", explique l'entreprise.
"Cette opération permet de cristalliser une valeur significative à partir d'un actif non stratégique", ajoute-t-elle dans un communiqué.
L'opération doit être finalisée au second semestre 2026.
Le marché salue l'allègement de la dette
"Asos avait signé un bail de 15 ans pour l'entrepôt de Lichfield en 2020, lorsque l'explosion de la demande en ligne due à la pandémie et le rachat de quatre marques du groupe Arcadia (dont Topshop) avaient convaincu l'ancienne direction de la nécessité d'acquérir des capacités logistiques supplémentaires", rappelle Berenberg.
"Les besoins en stockage sont nettement moindres aujourd'hui, suite à la réduction drastique des stocks, passés de plus d'un milliard de livres en 2022 à environ 370 millions de livres au premier semestre 2026", poursuit le bureau d'études allemand.
"Par ailleurs, l'essor de sa place de marché implique qu'une part croissante des commandes est désormais expédiée directement par les marques partenaires", ajoute l'intermédiaire financier.
"Le groupe s'appuie actuellement sur deux autres centres, à Barnsley (Royaume-Uni) et Berlin, lesquels n'affichent qu'un taux d'utilisation de 50%" souligne Berenberg, qui maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours de 600 pence.
Depuis l'atteinte d'un plus bas historique de clôture de 206,5 pence le mois dernier, le titre Asos a repris plus de 18% de sa valeur.
D'après les analystes, l'activité d'Asos a progressé pour le quatrième mois consécutif en avril, confirmant un retour à la croissance du nombre de clients (+9% en mars) pour la première fois depuis 2021.
ASOS Plc est un détaillant de mode international basé au Royaume-Uni. Les secteurs d'activité de la société comprennent le Royaume-Uni, l'Europe, les États-Unis et le reste du monde. Elle possède environ 15 marques propres, dont ASOS Design, ASOS Edition, ASOS 4505, ASOS Luxe, As You, Collusion, Miss Selfridge, HIIT, Dark Future, Unrvlld Spply, Crooked Tongues, Day Social et Actual. La société vend des produits dans le monde entier et possède des sites web ciblant des pays tels que le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Australie, la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Suède, les Pays-Bas, le Danemark et la Pologne. Le réseau d'entrepôts de la société comprend quatre centres de traitement des commandes et cinq centres de retour, ce qui lui permet d'assurer une livraison le lendemain à la majorité de sa clientèle mondiale. Ses entrepôts de Barnsley et de Lichfield desservent à la fois le Royaume-Uni et le reste du monde, Eurohub desservant l'Europe et Atlanta l'Amérique du Nord.
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.