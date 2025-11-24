Le secteur de la mode et du prêt-à-porter est un immense cimetière de stars éphémères et de gloires déchues.

Asos rejoindra-t-il ce triste périmètre ? Il en prend en tout cas le chemin, puisque l'exercice 2025 qui s'achève marque un nouveau recul du chiffre d'affaires, qui diminue de 15 % par rapport à l'année précédente.

La perte d'exploitation du spécialiste britannique de la fast fashion en ligne, si elle se réduit, reste préoccupante ; équivalente à un dixième du chiffre d'affaires, elle promet d'être extrêmement difficile à combler.

Le nombre de clients classés 'actifs' diminue encore de 14 %, et le nombre de visites sur la plateforme en ligne de 15 %. La dégringolade est encore plus prononcée en dehors du Royaume-Uni, où Asos semble complètement abandonner le terrain.

La seule bonne nouvelle est un refinancement astucieux des différentes échéances de dette, grâce notamment aux cessions d'actifs Topshop et Topman qui permettent au groupe de diminuer sa dette nette de 587 à 410 millions de livres sans augmentation de capital.

Asos n'a pas résisté à la montée d'une compétition féroce et innovante incarnée par Shein, Vinted et consorts. L'allemand Zalando, qui s'est développé sur un pur modèle de plateforme plus ouverte et flexible que celui d'Asos, l'a aussi largement supplanté.

Les ventes du britannique ont été divisées par deux depuis le plus haut de la pandémie, tandis qu’il enchaîne un troisième exercice consécutif de perte d'exploitation. Par deux fois ces cinq dernières années, il a dû procéder à des augmentations de capital pour gérer son problème d'endettement toujours préoccupant.

Contrôlé par Mike Ashley et le milliardaire danois Anders Holch Povlsen, Asos n'a jamais été en mesure de retourner du capital à ses actionnaires via des dividendes ou des rachats d'actions, même en pleine heure de gloire.

Comme Moderna, discuté aujourd'hui même dans ces colonnes, le groupe n’a pas su mettre à profit la manne providentielle de la pandémie. S'en est ensuivi pour ses actionnaires une phénoménale destruction de valeur.