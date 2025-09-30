Le distributeur de mode en ligne britannique ASOS a averti mardi que son chiffre d'affaires annuel serait légèrement inférieur aux prévisions du marché, dans un contexte de demande atone.
Le groupe anticipe un bénéfice ajusté (EBITDA) dans le bas de la fourchette annoncée, comprise entre 130 et 150 millions de livres (consensus Zonebourse / S&P Capital IQ de 11 analystes : 140,4 MGBP).
ASOS précise que la valeur brute des marchandises (GMV) sera également inférieure aux attentes, le groupe ayant choisi de privilégier des ventes jugées 'de meilleure qualité', malgré un environnement de consommation difficile.
L'entreprise, en pleine restructuration, poursuit sa stratégie de recentrage sur la rentabilité, au détriment des volumes. Elle tente notamment de réduire ses stocks et d'améliorer ses marges, après plusieurs années marquées par une forte croissance puis un net ralentissement.
Malgré ces ajustements à court terme, ASOS reste confiant pour l'exercice 2026, affirmant que son bénéfice et sa génération de trésorerie libre devraient être conformes aux attentes du marché.
ASOS Plc est un détaillant de mode international basé au Royaume-Uni. Les secteurs d'activité de la société comprennent le Royaume-Uni, l'Europe, les États-Unis et le reste du monde. Elle possède environ 15 marques propres, dont ASOS Design, ASOS Edition, ASOS 4505, ASOS Luxe, As You, Collusion, Miss Selfridge, HIIT, Dark Future, Unrvlld Spply, Crooked Tongues, Day Social et Actual. La société vend des produits dans le monde entier et possède des sites web ciblant des pays tels que le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Australie, la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Suède, les Pays-Bas, le Danemark et la Pologne. Le réseau d'entrepôts de la société comprend quatre centres de traitement des commandes et cinq centres de retour, ce qui lui permet d'assurer une livraison le lendemain à la majorité de sa clientèle mondiale. Ses entrepôts de Barnsley et de Lichfield desservent à la fois le Royaume-Uni et le reste du monde, Eurohub desservant l'Europe et Atlanta l'Amérique du Nord.
