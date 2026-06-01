Un titre qui fait plus de 500% en bourse en un an, des marges au-dessus de 50%, une position centrale dans l'infrastructure IA et pourtant une unique technologie dominée par la société taïwanaise. C'est la recette qui a fait le succès d'Aspeed, bien avant son entrée en bourse en 2013.

Pour bien comprendre en quoi Aspeed est indispensable à l'infrastructure IA, il faut remonter un peu dans le temps, à l'époque où les serveurs étaient moins complexes. Que ce soit les datacenters modernes destinés à entraîner la prochaine génération GPT ou ceux des serveurs de League of Legends, l’organisation physique reste la même. On parle ici de serveurs, empilés dans des baies, alignés dans des couloirs.



Peu importe la complexité du serveur, le rôle d’ASPEED reste le même : surveiller ce qu’il se passe à l'intérieur de chaque carte mère, de chaque serveur, de chaque baie du datacenter. La technologie est plutôt simple à comprendre. ASPEED conçoit des puces BMC (Baseboard Management Controller) qui surveillent à chaque instant les constantes de la carte : température, vitesse des ventilateurs, etc. C’est leur rôle principal, mais elles ne servent pas qu'à ça. Ces puces permettent aussi de communiquer avec chaque carte à distance, de récupérer les alertes, d'installer des mises à jour et, mention spéciale, même si le serveur plante, la puce BMC, elle, reste active. Cette technologie se doit donc d’être fiable et stable car, en cas de dysfonctionnement, c’est le serveur entier qui peut être amené à crasher.

Présence d’Aspeed dans l’infrastructure des datacenters –aspeedtech.com

Acteur historique incontournable, Aspeed détient plus de 70% des parts de marché des puces BMC, le reste étant réparti entre ses concurrents dont les principaux sont Nuvoton (Taiwan) et Renesas (Japon). Une position hautement stratégique alors que la demande explose avec l’avènement des datacenters modernes.

Pour mesurer ce bond en avant, il suffit de comparer l’évolution de l’architecture des armoires serveurs. Les anciennes générations embarquaient généralement 4 ou 5 serveurs indépendants, du type DGX A100, équipés d'une seule puce BMC chacun. En y ajoutant une ou deux puces pour la gestion du réseau, une armoire complète en comptait une dizaine.

À l’inverse, l’armoire NVIDIA Blackwell NVL72 de 2026 est vendue comme un ensemble "clé en main" totalement intégré. Elle renferme 18 tiroirs (montés sur des glissières King Slide Works) contenant chacun 4 puces BMC (soit 72 au total), complétés par 9 tiroirs réseau dotés chacun d'une puce. On passe alors à un total de 81 puces par armoire.

Dans cette organisation, il faut toutefois distinguer le concepteur du fabricant. A l'instar de Nvidia, Aspeed conçoit ses puces mais en confie la production au géant TSMC. Aspeed livre ensuite ses composants aux sous-traitants et assembleurs de serveurs comme Foxconn, Quanta ou Wistron, chargés de fixer la BMC sur la carte mère aux côtés des processeurs Nvidia. Sans surprise, la répartition géographique des revenus d'Aspeed suit précisément cette même logique industrielle.

Au début de l’envolée ?

Si le cours de Bourse a déjà amorcé sa hausse, les fondamentaux, eux, n'en sont qu'à leurs prémices. Le profil de la société atteste d'une croissance déjà solide bien avant le boom des infrastructures d'IA : le chiffre d'affaires progressait à un rythme de croisière d'environ 15% par an, entraînant les marges dans son sillage, jusqu'à un point haut en 2022.

L’année 2023 a marqué le premier recul des résultats depuis 2017. Un coup d'arrêt qui, a posteriori, ressemble davantage à une prise d’élan qu'à un retournement de tendance durable. L’explication est simple : l’arrivée de l’IA a gelé les dépenses des "hyperscalers" dans les infrastructures de serveurs classiques, alors que le surstock accumulé pendant la crise du Covid a fait le reste. Le point d'inflexion s'est produit entre 2024 et 2025, lorsque la purge complète de ces anciens stocks a enfin laissé place aux premières vagues de livraisons massives pour les architectures IA.

Depuis, le rebond s'est amorcé, les ventes ont progressé à un rythme record et en seulement 1 an les marges ont retrouvé leurs niveaux historiques. Ce qui nous intéresse arrive après, les projections anticipent un chiffre d'affaires multiplié par plus que 3 d’ici 2026 tout en maintenant les niveaux de marges élevés. Le résultat net pourrait alors être multiplié par 4.

Un premier trimestre rondement mené

Le premier trimestre 2026 confirme une trajectoire solide. Le chiffre d’affaires grimpe à 3 146 MTWD, contre 2 065 MTWD un an plus tôt. Le bénéfice net suit la même courbe ascendante, bondissant de 886 MTWD à 1 414 MTWD.

Le modèle fonctionne, la stratégie s’avère payante et le leadership de l’entreprise reste incontesté. Pourtant, face à des marges si attractives qu'elles pourraient aiguiser les appétits de la concurrence, la société refuse de se reposer sur ses lauriers. Elle vient de conclure un partenariat stratégique avec Lattice Semiconductor. L'objectif : développer des solutions de contrôle flexibles et évolutives pour les architectures de nouvelle génération, un segment devenu critique avec la mutation rapide des Data Centers.

Une concentration risquée

Une ombre de taille plane néanmoins sur ce tableau. Le succès de ce marché repose sur une chaîne d'approvisionnement ultra-dépendante : Aspeed conçoit, TSMC fabrique, tandis que Foxconn ou Quanta assemblent.

Or, géographiquement, tout se joue dans un mouchoir de poche. A Taïwan, ces géants industriels sont tous installés à moins de 100 km de la capitale, Taipei. En clair, 70% de la production mondiale de puces BMC se trouve concentrée dans un rayon de moins de 70 km.

Cette hyper-concentration pose un risque géopolitique majeur, la région figurant parmi les plus chaudes du globe. Si les tensions latentes avec la Chine venaient à dégénérer, paralysant les exportations, c'est l'ensemble de l'infrastructure mondiale de l'intelligence artificielle qui se retrouverait brutalement à l'arrêt. Un autre scénario catastrophe serait le passage de Taïwan sous contrôle de Pékin. Comme évoqué plus tôt, une puce BMC a un accès total à la machine sur laquelle elle est implantée. La question se pose alors : pourrait-on encore faire confiance aux puces de gestion qui contrôlent les serveurs les plus puissants du Pentagone, de Microsoft ou d'Amazon ?



Bien que le marché des solutions BMC soit directement impacté, ce genre de scénario engendrerait des conséquences sur la plupart des marchés.

Investissable ou pas ?

Un dossier à double tranchant. D’un côté, les résultats sont solides : la société jouit d’un quasi-monopole, d’un fort pricing power et entame à peine son expansion. De l’autre, de lourdes menaces planent. Au-delà du risque d’une annexion de Taïwan par la Chine, la montée des tensions géopolitiques et les marges insolentes de l'entreprise pourraient inciter les géants de la Tech à développer leurs propres solutions BMC.

Ce leadership ne tient d’ailleurs qu’à un fil. Sur le plan technique, une puce BMC reste un composant "low-tech", plus facilement reproductible qu’un GPU. Nvidia a déjà franchi un pas en remplaçant le logiciel fourni par Aspeed par sa propre solution, même si celle-ci reste spécifiquement conçue pour les puces Aspeed.

A cela s’ajoute une valorisation très exigeante, avec un PER de 103x pour 2026 et de 65x pour 2027. Signe que le marché a déjà largement anticipé la trajectoire de croissance. À ce niveau de prix, la moindre déception sera fatale. Pour l’instant, le positionnement tient et, si rien ne vient enrayer sa course, la valeur taïwanaise pourrait atteindre des sommets. Un dossier à suivre de très près, en restant à l’affût du moindre signal de retournement.