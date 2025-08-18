Assa Abloy : acquisition de SiteOwl dans le 'cloud' aux USA

Le fabricant suédois de serrures Assa Abloy a annoncé lundi l'acquisition de SiteOwl, une société américaine spécialisée dans les systèmes de sécurité en mode' cloud', afin de renforcer ses activité dans les contrôle d'accès.



Nico Delvaux, le directeur général du groupe, explique que l'opération va permettre de mettre la main sur une technologie prometteuse, de muscler l'offre en matière de gestion du cycle de vie de la sécurité physique et de générer des opportunités de croissance supplémentaires dans le contexte de transformation numérique actuel.



'Nous sommes en train de redéfinir la façon dont les intégrateurs de systèmes, les prestataires de services et les utilisateurs finaux gèrent leur infrastructure de contrôle d'accès', explique la société dans un communiqué.



Habitué aux acquisitions ciblées, Assa Abloy a bouclé cinq rachats d'entreprise sur le seul deuxième trimestre, ce qui lui a permis de générer une croissance externe de 5%, tandis que sa croissance organique s'est limitée à 3%.



Créée en 2020, SiteOwl est basée à Austin (Texas).



Suite à cette annonce, l'action Assa Abloy progressait de 0,3% lundi dans les premiers échanges, ce qui porte à 1,8% ses gains depuis le début de l'année.