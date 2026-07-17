Assa Abloy bat les attentes au 2e trimestre, l'action monte
Assa Abloy grimpe de 3,4% à 343 SEK ce matin à Stockholm, après la publication par le leader mondial des systèmes de verrouillage de profits et de revenus supérieurs aux attentes au titre du 2e trimestre 2026, et ce, malgré des volumes toujours ternes, selon Oddo BHF.
Le groupe scandinave a vu son BPA croître de 16% à 3,98 SEK et son EBIT sous-jacent augmenter de 8,5% à 6,68 MdsSEK, soit une marge en hausse de 80 points de base, à 17%, alors que le consensus anticipait respectivement 3,79 SEK, 6,365 MdsSEK et 16,3%, d'après le bureau d'études.
De même, alors que les analystes les attendaient en moyenne à 39,04 MdsSEK, les revenus d'Assa Abloy ont progressé de 3,3% à 39,26 MdsSEK (+3,5% en organique), soutenus par des effets de prix pour environ 2 points de pourcentage, ainsi que par une évolution légèrement positive des volumes.
"Le groupe a confirmé que la demande sous-jacente était restée globalement stable au 2e trimestre, le marché résidentiel demeurant contrasté selon les zones géographiques, tandis que la demande dans le secteur non résidentiel continuait de faire preuve de résilience", précise Oddo BHF.
Alors qu'Assa Abloy n'a, comme à l'accoutumée, pas fourni de prévisions pour l'exercice en cours, le bureau d'études note que le consensus anticipe une croissance organique du chiffre d'affaires de 3,3% et une marge d'EBIT sous-jacent de 16,5% pour 2026.
"A ce stade, nous pensons qu'il maintiendra probablement ses estimations globalement inchangées ou qu'il les relèvera légèrement (de 0 à 1%)", affirme Oddo BHF, qui réitère son opinion "surperformance" et son objectif de cours de 400 SEK sur le titre.
Assa Abloy AB est le 1er fabricant mondial de systèmes de verrouillage. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- portes et systèmes sécurisés (45,3%) : portes blindées et automatiques, systèmes de fermeture par cartes magnétiques (destinés à l'hôtellerie) et sécurisés (destinés notamment aux parcmètres et aux machines à sous), etc. ;
- systèmes de verrouillage électroniques et électromécaniques (31,2%) : digicodes, serrures électroniques, etc. ;
- systèmes de verrouillage mécaniques (23,5%) : serrures, cadenas, verrous, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (32,9%), Amérique du Nord (53,2%), Asie (6,2%), Océanie (3,5%), Amérique centrale et Amérique du Sud (3,1%) et Afrique (1,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.