Assa Abloy fait part de l'acquisition de Metal Products Inc (MPI), un fabricant américain de portes et de cadres métalliques sur mesure, une transaction dont les termes ne sont pas précisées par le spécialiste suisse des systèmes de verrouillage.
Comptant quelque 170 employés et basé à Corbin (Kentucky), MPI a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 22 millions de dollars en 2024, avec une 'bonne marge d'EBIT', selon Assa Abloy qui attend de cette acquisition un effet relutif sur son BPA 'dès le départ'.
'Cette acquisition s'inscrit dans notre stratégie de renforcement de notre position sur les marchés matures en ajoutant des produits et des solutions complémentaires à notre coeur de métier', explique le CEO d'Assa Abloy, Nico Delvaux.
'Les délais de livraison inégalés de MPI pour les portes et cadres métalliques personnalisés, combinés à leur empreinte stratégique aux Etats-Unis, en feront un ajout précieux pour nous', ajoute Lucas Boselli, responsable de la division Amériques.
Assa Abloy AB est le 1er fabricant mondial de systèmes de verrouillage. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- portes et systèmes sécurisés (44,8%) : portes blindées et automatiques, systèmes de fermeture par cartes magnétiques (destinés à l'hôtellerie) et sécurisés (destinés notamment aux parcmètres et aux machines à sous), etc. ;
- systèmes de verrouillage électroniques et électromécaniques (29,9%) : digicodes, serrures électroniques, etc. ;
- systèmes de verrouillage mécaniques (25,3%) : serrures, cadenas, verrous, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (31,5%), Amérique du Nord (53,5%), Asie (6,6%), Océanie (3,7%), Amérique centrale et Amérique du Sud (3,4%) et Afrique (1,3%).
