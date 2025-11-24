Assa Abloy a annoncé avoir racheté International Door Products (IDP), un fabricant américain de portes coupe-feu en acier pour un montant qui n'a pas été dévoilé.
Le groupe suédois, numéro un mondial des serrures et des solutions d'accès, indique que l'opération s'inscrit dans le cadre de sa stratégie d'acquisitions ciblées consistant à se renforcer dans des métiers complémentaires en vue de renforcer son positionnement sur ses marchés de coeur jugés matures.
"Le portefeuille de produits haut de gamme d'IDP et sa capacité à honorer rapidement ses délais se livraison vont nous aider à solidifier nos capacités existantes et à nous assurer que nous sommes en mesure de répondre aux besoins en constante évolution des marchés de la construction, avec rapidité et excellence", souligne Assa dans un communiqué.
Créé en 1977 à Southfield (Michigan), IDP emploie autour de 80 personnes et a généré l'an dernier un chiffre d'affaires de l'ordre de 29 millions de dollars assortie d'une solide marge opérationnelle, ce qui signifie que l'acquisition sera relutive au niveau de son bénéfice par action (BPA) dès sa finalisation.
Assa Abloy AB est le 1er fabricant mondial de systèmes de verrouillage. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- portes et systèmes sécurisés (44,8%) : portes blindées et automatiques, systèmes de fermeture par cartes magnétiques (destinés à l'hôtellerie) et sécurisés (destinés notamment aux parcmètres et aux machines à sous), etc. ;
- systèmes de verrouillage électroniques et électromécaniques (29,9%) : digicodes, serrures électroniques, etc. ;
- systèmes de verrouillage mécaniques (25,3%) : serrures, cadenas, verrous, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (31,5%), Amérique du Nord (53,5%), Asie (6,6%), Océanie (3,7%), Amérique centrale et Amérique du Sud (3,4%) et Afrique (1,3%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.