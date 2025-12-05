Assa Abloy annonce l'acquisition de la société Sargent and Greenleaf, un fabricant américain de solutions de verrouillage mécaniques et électroniques à haute sécurité ainsi que de matériel sécurisé.
Sargent and Greenleaf a été fondée en 1857 et compte environ 100 employés. Le siège principal et l'usine sont situés à Nicholasville, Kentucky, États-Unis.
Les ventes pour 2024 s'élevaient à environ 45 MUSD (environ 470 MSEK) avec une bonne marge EBIT. L'acquisition sera un impact sur le BPA dès le départ.
" Cette acquisition s'inscrit dans notre stratégie visant à renforcer notre position sur les marchés matures en ajoutant des produits et solutions complémentaires à notre activité principale ", déclare Nico Delvaux, Président et DG d'Assa Abloy.
" Sargent and Greenleaf a établi la référence pour les solutions de verrouillage à haute sécurité grâce à des décennies d'innovation éprouvée et de performances fiables ", déclare Lucas Boselli, vice-président exécutif d'Assa Abloy et responsable de la division Amériques.
Assa Abloy AB est le 1er fabricant mondial de systèmes de verrouillage. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- portes et systèmes sécurisés (44,8%) : portes blindées et automatiques, systèmes de fermeture par cartes magnétiques (destinés à l'hôtellerie) et sécurisés (destinés notamment aux parcmètres et aux machines à sous), etc. ;
- systèmes de verrouillage électroniques et électromécaniques (29,9%) : digicodes, serrures électroniques, etc. ;
- systèmes de verrouillage mécaniques (25,3%) : serrures, cadenas, verrous, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (31,5%), Amérique du Nord (53,5%), Asie (6,6%), Océanie (3,7%), Amérique centrale et Amérique du Sud (3,4%) et Afrique (1,3%).
