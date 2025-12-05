Assa Abloy réalise l'acquisition de Sargent and Greenleaf aux États-Unis

Assa Abloy annonce l'acquisition de la société Sargent and Greenleaf, un fabricant américain de solutions de verrouillage mécaniques et électroniques à haute sécurité ainsi que de matériel sécurisé.



Sargent and Greenleaf a été fondée en 1857 et compte environ 100 employés. Le siège principal et l'usine sont situés à Nicholasville, Kentucky, États-Unis.



Les ventes pour 2024 s'élevaient à environ 45 MUSD (environ 470 MSEK) avec une bonne marge EBIT. L'acquisition sera un impact sur le BPA dès le départ.



" Cette acquisition s'inscrit dans notre stratégie visant à renforcer notre position sur les marchés matures en ajoutant des produits et solutions complémentaires à notre activité principale ", déclare Nico Delvaux, Président et DG d'Assa Abloy.



" Sargent and Greenleaf a établi la référence pour les solutions de verrouillage à haute sécurité grâce à des décennies d'innovation éprouvée et de performances fiables ", déclare Lucas Boselli, vice-président exécutif d'Assa Abloy et responsable de la division Amériques.