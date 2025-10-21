Le titre Assa Abloy progresse de plus de 3% mardi matin à la Bourse de Stockholm suite à la présentation par le premier fabricant mondial de serrures de résultats de troisième trimestre jugés solides.
Le groupe suédois a fait état d'une croissance organique de 3% sur la période allant de juillet à septembre, légèrement inférieure au consensus de 3,3%, mais son résultat opérationnel a surprise à la hausse, tout comme sa marge d'exploitation.
L'Ebit a en effet progressé de 6,25 à 6,42 milliards de couronnes suédoises sur le trimestre écoulé, au-dessus du consensus de marché qui le donnait à 6,35 milliards.
La marge opérationnelle s'est, elle, accrue de 16,7% à 16,8%, dépassant là encore les attendes des analystes qui anticipaient 16,6%. Il s'agit de son meilleur niveau en dix ans.
Dans une note de réaction, les analystes d'Oddo BHF saluent la robustesse des performances du numéro un mondial des systèmes d'ouverture de porte dans un marché pourtant marqué par un certain nombre d'éléments adverses, comme la faiblesse du dollar ou les nouveaux droits de douane américains.
Grâce aux cinq acquisitions bouclées au cours du trimestre, sa croissance externe a atteint 5%.
'Nous avons traversé avec succès les trois premiers trimestres de l'année et alors qu'il ne reste qu'un trimestre d'ici à la fin de l'exercice, nous sommes en bonne voie pour réaliser une nouvelle année solide', a assuré Nico Delvaux, le directeur général du groupe.
Avec un gain de 3,3%, l'action Assa Abloy signait en conséquence l'une des plus fortes hausses de l'indice STOXX Europe 600 mardi matin.
Assa Abloy AB est le 1er fabricant mondial de systèmes de verrouillage. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- portes et systèmes sécurisés (44,8%) : portes blindées et automatiques, systèmes de fermeture par cartes magnétiques (destinés à l'hôtellerie) et sécurisés (destinés notamment aux parcmètres et aux machines à sous), etc. ;
- systèmes de verrouillage électroniques et électromécaniques (29,9%) : digicodes, serrures électroniques, etc. ;
- systèmes de verrouillage mécaniques (25,3%) : serrures, cadenas, verrous, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (31,5%), Amérique du Nord (53,5%), Asie (6,6%), Océanie (3,7%), Amérique centrale et Amérique du Sud (3,4%) et Afrique (1,3%).
