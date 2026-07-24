Dans un communiqué, le numéro un mondial de la serrurerie et du contrôle des accès explique que l'opération s'inscrit dans le cadre de sa stratégie d'acquisitions ciblées, qui consiste à racheter des entreprises dont les activités sont complémentaires à ses métiers de coeur sur ses marchés historiques.
Créée en 1996, Classic Brass emploie 80 personnes dans ses bureaux et son usine de Jamestown, situés près de New York.
Le groupe scandinave souligne que la marque est particulièrement appréciée des architectes, des designers, des professionnels du bâtiment et des clients particuliers en raison de la finition soignée de ses produits et de sa fabrication basée aux Etats-Unis.
Son chiffre d'affaires s'est monté autour de 17 millions de dollars l'an dernier, pour un "bon" niveau de marge opérationnelle selon Assa Abloy, ce qui signifie que la transaction sera relutive dès sa finalisation.
A la Bourse de Stockholm, l'action du géant des solutions d'ouverture de portes s'inscrivait en hausse de 0,8% à 346,6 couronnes suédoises vendredi dans les premiers échanges.
Assa Abloy AB est le 1er fabricant mondial de systèmes de verrouillage. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- portes et systèmes sécurisés (45,3%) : portes blindées et automatiques, systèmes de fermeture par cartes magnétiques (destinés à l'hôtellerie) et sécurisés (destinés notamment aux parcmètres et aux machines à sous), etc. ;
- systèmes de verrouillage électroniques et électromécaniques (31,2%) : digicodes, serrures électroniques, etc. ;
- systèmes de verrouillage mécaniques (23,5%) : serrures, cadenas, verrous, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (32,9%), Amérique du Nord (53,2%), Asie (6,2%), Océanie (3,5%), Amérique centrale et Amérique du Sud (3,1%) et Afrique (1,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.