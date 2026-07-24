Assa Abloy se renforce sur le haut de gamme aux USA en rachetant Classic Brass

Le suédois Assa Abloy a annoncé vendredi avoir fait l'acquisition de Classic Brass, un fabricant américain de poignées de portes et de meubles positionné sur le segment haut de gamme.

Dans un communiqué, le numéro un mondial de la serrurerie et du contrôle des accès explique que l'opération s'inscrit dans le cadre de sa stratégie d'acquisitions ciblées, qui consiste à racheter des entreprises dont les activités sont complémentaires à ses métiers de coeur sur ses marchés historiques.



Créée en 1996, Classic Brass emploie 80 personnes dans ses bureaux et son usine de Jamestown, situés près de New York.



Le groupe scandinave souligne que la marque est particulièrement appréciée des architectes, des designers, des professionnels du bâtiment et des clients particuliers en raison de la finition soignée de ses produits et de sa fabrication basée aux Etats-Unis.



Son chiffre d'affaires s'est monté autour de 17 millions de dollars l'an dernier, pour un "bon" niveau de marge opérationnelle selon Assa Abloy, ce qui signifie que la transaction sera relutive dès sa finalisation.



A la Bourse de Stockholm, l'action du géant des solutions d'ouverture de portes s'inscrivait en hausse de 0,8% à 346,6 couronnes suédoises vendredi dans les premiers échanges.