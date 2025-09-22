UBS s'attend à un trimestre solide. L'analyste estime que les acquisitions et la croissance organique croissante sont les moteurs de l'investissement.
UBS confirme son conseil à l'achat sur le titre et laisse son objectif de cours inchangé à 385 couronnes suédoises. Cet objectif représente un potentiel de hausse de 17% du titre du premier fabricant mondial de systèmes de contrôle d'accès.
'Nos estimations pour le troisième trimestre sont globalement conformes au consensus et nous voyons un argument d'investissement solide pour Assa jusqu'à la fin de l'année' indique UBS.
Publié le 22/09/2025 à 15:32
