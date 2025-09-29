Assaí demande des mesures conservatoires contre Casino

Casino rapporte que Assaí a déposé une demande de mesures conservatoires requérant, notamment, l'indisponibilité des actions GPA détenues par le groupe de distribution alimentaire français.



Cette demande aurait été faite préalablement au lancement d'une procédure d'arbitrage à l'encontre de Casino et GPA.



À ce jour, Casino n'a pas été notifié de la procédure en question et ne dispose donc d'aucune information concernant les mesures conservatoires qui auraient été demandées par Assaí.



En tout état de cause, le groupe précise qu'il 'prendra toutes les mesures nécessaires pour défendre ses intérêts'.