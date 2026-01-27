Assureurs sanctionnés, résultats en rafale : Wall Street digère une actualité chargée

A mi-séance, les principaux indices états-uniens évoluent en ordre dispersé. Le Nasdaq-100 gagne 1% tandis que le S&P500 grappille 0,5%. En revanche, le Dow Jones est moins en verve et lâche 0,9%.

Pour les assureurs de santé américains, c'est un véritable coup de froid : le gouvernement Trump a proposé une hausse minime des paiements Medicare Advantage pour 2027. Dévoilée lundi soir, la mesure prévoit notamment une augmentation de... 0,09% des taux de remboursement, bien en-deçà des attentes du marché qui tablait plutôt sur une hausse de 5 à 6%.

Conséquence ? Humana cède près de 19%, UnitedHealth 8% et CVS Health 11%. Une dégringolade qui témoigne de l'inquiétude des investisseurs quant à l'impact de la mesure sur les marges bénéficiaires dans un contexte de hausse continue des coûts médicaux.



La Fed au centre de l'attention

Les investisseurs continuent de jeter des regards interrogatifs en direction de la Fed dont les membres se réunissent aujourd'hui et jusqu'à demain. Sauf coup de théâtre, l'institution présidée par Jerome Powell annoncera demain soir le statu quo et laissera donc ses taux inchangés, au grand dam de Donald Trump. Le président milite en effet depuis des mois - et avec grande insistance - pour un assouplissement monétaire.

Les pressions de la Maison-Blanche ont été telles qu'elles ont commencé à inquiéter la planète financière quant à la réelle indépendance de la Fed. Les marchés ont été plutôt rassurés la semaine dernière par la Cour suprême qui semble s'orienter vers un maintien de Lisa Cook à son poste de gouverneure. Pour rappel, Donald Trump s'en était pris à la banquière en invoquant une sombre histoire de déclaration de résidence principale mal remplie afin d'augmenter sa pression sur l'institution.

Quoi qu'il en soit, "sans menace récessionniste et avec une inflation trop élevée, la Fed n'a pas d'urgence à agir", rappelait hier Oddo BHF. "Le marché n'attend plus de baisse de taux en mars, ni en avril, et la probabilité implicite pour juin est tombée à 75%".

Les analystes de Nomura tablent aussi sur le statu quo demain, puis anticipent deux baisses de taux, respectivement en juin et septembre. "Selon toute vraisemblance, il n'y aura plus de baisse de taux sous Jerome Powell", croit savoir Andrzej Szczepaniak, senior European economist au sein de la holding japonaise.



Les valeurs en mouvement

En attendant d'en savoir plus, les intervenants ont pu digérer une pluie de résultats et d'actualités outre-Atlantique. Ainsi, après plusieurs années de turbulences, Boeing (-2,6%) signe une fin d'année 2025 en nette accélération. Le groupe a dépassé les attentes de Wall Street, porté par une reprise marquée des livraisons d'avions et une amélioration sensible de ses indicateurs financiers.

UnitedHealth Group (-18%) publie un BPA ajusté de 2,11 USD au titre des trois derniers mois de 2025, à peu près conforme à l'estimation moyenne des analystes, ainsi qu'un profit des opérations en chute de 95% à 400 millions d'USD.

American Airlines (-2,7%) a dégagé un résultat net annuel de 237 millions d'USD en 2025 (supérieur aux attentes), contre 1362 millions d'USD un an plus tôt, soit une baisse de 82,6%. Le BPA ajusté ressort à 0,36 USD (vs 1,96 USD un an plus tôt). La compagnie se montre optimiste et anticipe une forte hausse de son BPA ajusté en 2026.

Au quatrième trimestre, General Motors (+8,5%) a vu ses revenus reculer de 5,1%, à 45,287 milliards d'USD, tandis que la perte nette attribuable aux actionnaires s'est élevée à 3,310 milliards d'USD, soit une dégradation de 11,8% par rapport à la même période un an plus tôt.

Meta (-0,2%) a signé un contrat pouvant atteindre 6 MdsUSD avec Corning pour sécuriser ses câbles optiques. Cet accord stratégique majeur avec le spécialiste du verre technique vise à soutenir le déploiement des infrastructures de calcul du géant des réseaux sociaux.



Des chiffres et une stat

Sur le front des statistiques, l'indice de confiance du consommateur américain, compilé par le Conference Board, ressort en forte baisse de 9,7 points à 84,5 pour le mois qui s'achève, à comparer à 94,2 (révisé de 89,1 en estimation initiale) en décembre.

Enfin, le WTI progresse de 1%, autour de 61,4 USD, l'or évolue toujours autour de ses récents sommets, vers 5070 USD l'once. Enfin, le dollar recule de 0,7% face à l'euro, autour de 0,83 EUR.