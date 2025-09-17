Assystem accroit de 10% son ROPA au premier semestre

Assystem publie un résultat net de 4,3 millions d'euros au titre du premier semestre 2025, contre 5 MEUR un an auparavant, et un ROPA (résultat opérationnel d'activité) en croissance de 10,2% à 20,4 MEUR, soit une marge accrue de 0,1 point à 6,2%.



'La montée en puissance de la contribution de l'international à marge plus élevée permet de compenser les coûts de développement de nouvelles géographies et la pression accrue sur les marges en France', explique le cabinet d'ingénierie nucléaire.



Il a enregistré un chiffre d'affaires de 326,4 MEUR, en croissance de 8,3%, dont 4,7% en organique, 'portée par le dynamisme des activités internationales et en particulier par le développement des nouveaux programmes électronucléaires et de la défense'.



Au regard des tendances observées et d'un environnement toujours incertain, Assystem a précisé ses objectifs pour 2025, à savoir une croissance organique du chiffre d'affaires d'environ 5% et une stabilité de la marge opérationnelle d'activité.