Assystem affiche un chiffre d'affaires en croissance de 9,4% à 157,7 millions d'euros au titre du 3e trimestre 2025, dont +6,8% en organique, +4,8% d'effet périmètre et -2,2% d'effet de la variation des taux de change.
Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le cabinet d'ingénierie a ainsi enregistré un chiffre d'affaires de 484,2 MEUR, soit une croissance totale de 8,7% (dont +5,4% en organique), l'activité nucléaire représentant 76% du cumul de la période.
Les activités en France ont réalisé un chiffre d'affaires de 284,8 MEUR, en progression de 2,1% intégralement en organique, tandis que celles à l'international ont généré 199,3 MEUR, en hausse de 19,7% (dont 10,9% en organique).
Assystem maintient ses objectifs fixés pour l'ensemble de 2025, à savoir une croissance du chiffre d'affaires d'environ +5% à périmètre comparable et taux de change constant, ainsi qu'une stabilité de la marge opérationnelle d'activité.
Assystem, un des leaders mondiaux de l'ingénierie nucléaire indépendante, s'est fixé pour mission de contribuer à l'accélération de la transition énergétique. Fort de 60 ans d'expérience dans des secteurs hautement réglementés avec des contraintes de sûreté et de sécurité strictes, le Groupe fournit des services d'ingénierie, de management de projet ainsi que des solutions et services digitaux pour optimiser la performance de projets d'infrastructures complexes tout au long de leur cycle de vie. Les 8 000 experts d'Assystem accompagnent la transition énergétique dans les 13 pays d'implantation du groupe. Assystem est actuellement classé dans le top 3 des groupes d'ingénierie nucléaire au monde.
Le CA par marché se ventile entre secteur nucléaire (73%) et autres (27% ; transport, énergie, infrastructure complexes non nucléaires, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (62,3%), Royaume-Uni (20,6%) et autres (17,1%).
