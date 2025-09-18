Assystem : Invest Securities reste à vente, mais rehausse sa cible

Invest Securities réitère son opinion 'vente' sur Assystem (avec un objectif de cours cependant relevé de 34 à 38 euros), au regard d'une 'visibilité limitée et du fort rebond (+35%) après la déception de début avril'.



'Plus que les résultats semestriels sans grande surprise, nous retiendrons de cette présentation le discours du CEO sur les perspectives. Avec un potentiel limité en France, la croissance viendra quasi-exclusivement de l'international', souligne-t-il.



'En dehors de cette visibilité à court terme limitée sur le coeur de métier qui ne remet pas en cause le potentiel à long terme, le devenir de la participation d'Expleo continue d'être le principal facteur de risque à court terme', prévient l'analyste.