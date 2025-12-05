Assystem partenaire de Rolls Royce autour du programme de sous-marins nucléaires britanniques

Assystem annonce sa nomination comme l'un des trois partenaires clés d'un partenariat CASP (Capability Assured Strategic Partnership) piloté par Rolls-Royce Submarines Ltd. (RRSL), aux côtés d'AtkinsRéalis et de Frazer-Nash Consulting. L'idée de ce partenariat est de pouvoir accélérer le programme britannique de sous-marins nucléaires.

Fort de plus de 20 ans de collaboration avec RRSL, Assystem contribuera à transformer la relation avec la chaîne d'approvisionnement en étendant ses services en ingénierie, gestion de projets et solutions numériques.

Classé fournisseur de rang 1 au Royaume-Uni et riche de 60 ans d'expérience dans des projets nucléaires complexes, le groupe apportera un modèle opérationnel plus agile et axé sur les capacités.

D'un montant pouvant atteindre 400 millions de livres sterling, CASP adopte une approche contractuelle innovante visant à renforcer la collaboration, simplifier les processus et soutenir la résilience de la défense britannique.

Simon Barber, directeur général d'Assystem UK, souligne que ce partenariat "apporte une réelle valeur" et jouera un rôle décisif dans la mise en oeuvre de la stratégie industrielle de défense du Royaume-Uni.



Assytem gagne 0,2% à Paris et affiche un repli d'un peu plus de 8% depuis le début de l'année.