Assystem signe un protocole d'accord avec PTAG

Assystem a annoncé la signature d'un protocole d'accord avec PTAG en Amérique du Nord.



PTAG est un acteur de référence dans la fourniture de services de gestion de programmes d'investissement et de projets auprès des principaux services publics d'énergie nord-américains, des organismes de gestion des déchets nucléaires et des pionniers en matière de réacteurs modulaires (SMR).



Le protocole d'accord établit un cadre pour la réalisation conjointe de projets et de programmes nucléaires complexes au Canada et aux États-Unis, couvrant les initiatives de construction, de rénovation, de démantèlement, d'approvisionnement en combustible et de gestion des déchets.



'Assystem accompagne les plus grands programmes nucléaires mondiaux depuis plusieurs décennies. Avec PTAG, nous créons un partenariat qui apporte les meilleures pratiques internationales et des capacités d'ingénierie augmentée aux marchés nord-américains, garantissant ainsi aux services publics et aux gouvernements les outils dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs de neutralité carbone et de sécurité énergétique' a déclaré Christian Jeanneau, Vice-Président Exécutif International & Digital.