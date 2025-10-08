AST SpaceMobile a annoncé mercredi un partenariat commercial avec Verizon visant à offrir dès 2026 une connectivité cellulaire directe par satellite aux utilisateurs de téléphones mobiles. Cet accord, qui étend une collaboration amorcée l’an dernier, prévoit une couverture à la demande intégrée aux forfaits de l’opérateur américain. L’annonce a propulsé le titre AST de plus de 15% en avant-Bourse, portant sa hausse à plus de 250% depuis le début de l’année, tandis que l’action Verizon progressait légèrement de 0,7%.

Selon le PDG Abel Avellan, ce partenariat permettra de fournir une couverture haut débit depuis l’espace sur l’ensemble du territoire américain, en exploitant le spectre à bande basse 850 MHz de Verizon dans les zones mal desservies. AST affirme avoir validé la fiabilité de sa technologie lors d’essais récents et se présente comme le premier acteur capable d’offrir un réseau cellulaire mondial fonctionnant directement avec des appareils mobiles standards.

L’accord marque une étape clé dans la stratégie d’expansion d’AST, qui ambitionne de relier les zones rurales et isolées sans nécessiter d’infrastructures terrestres supplémentaires. En parallèle, la société vise également les marchés gouvernementaux et d’urgence, où la continuité des communications reste un enjeu majeur.