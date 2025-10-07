Mauvaise nouvelle pour le constructeur britannique, qui abaisse à nouveau ses prévisions de résultats en invoquant l'impact des droits de douane américains.

N’est évoqué que très superficiellement l’indifférence avec laquelle ses nouveaux véhicules sont reçus ailleurs dans le monde, notamment dans les pays du Golfe et la région Asie-Pacifique.

A cet égard, la perte d’exploitation devrait dépasser 110 millions de livres cette année, et le cash-flow rester dans le rouge. C’est la deuxième douche froide de ce type en quelques mois pour Aston Martin, qui en fin d’année dernière tablait encore sur un profit d’exploitation positif.

En 2025, les livraisons de véhicules devraient baisser de 5% à 9% par rapport à 2024. Il s’agit d’un cinglant désaveu pour le constructeur, qui livrera donc trois fois moins de véhicules que prévu dans son plan stratégique de 2023. Ceci, malgré les sorties récentes de ses modèles V8 Vantage S, DBX S et Valhalla.

En conséquence, le programme d’investissements de 400 millions de livres par an est raboté, et les perspectives de croissance davantage compromises. Plus tôt cette année, nous soulignions ces risques dans Aston Martin en sortie de route au prochain virage.

Preuve est faite que le constructeur basé dans le Warwickshire ne dispose pas du pricing power que certains analystes lui prêtaient, à l’inverse de Ferrari par exemple. Il affronte aussi une concurrence chinoise de ‘supercars’ désormais redoutable, soit autant d’épines dans le pied qui viennent s’ajouter à celles des droits de douane.

Depuis son IPO de 2018, Aston Martin a brûlé plus de 2,5 milliards de livres, pour l’instant épongés par cinq augmentations de capital successives, ainsi qu’une hausse de l’endettement. Mais ses réserves de trésorerie se trouvent encore une fois au plus bas ; un refinancement s’annonce donc imminent si le constructeur espère survivre aux douze prochains mois.

Dans ce contexte, les choses devraient bientôt bouger au niveau de l’actionnariat, où se retrouvent pêle-mêle le canadien Laurence Stroll, ancien actionnaire de référence de Tommy Hilfiger ; le chinois Li Shufu, président et fondateur de Geely ; le fonds souverain saoudien ; et Mercedes-Benz en quatrième position.

A ce sujet, voir également Aston Martin Lagonda Global Holdings plc : Tango à cinq.