Aston Martin Lagonda dans le rouge, Jefferies abaisse sa cible

Le titre Aston Martin Lagonda recule à la Bourse de Londres (-1,55%, à 36,11 pence) pénalisé par une note de Jefferies qui a confirmé sa recommandation à conserver, tout en abaissant sa cible de cours de 50 à 41 pence, ce qui laisse encore un potentiel de hausse de 16% à l'action.

Pour Jefferies, le nouveau financement sécurisé de 550 millions de livres sterling refinance la facilité de crédit renouvelable et les tirages Yew Tree, décale les échéances de la dette à 2031 et porte la liquidité pro forma à environ 340 MGBP, le tout sans dilution sur le nombre d'actions au premier plan.



Les analystes soulignent que cela permet au groupe de gagner du temps pour tester la nouvelle stratégie produit et cela soulage également les fonds propres à court terme. En revanche, les charges d'intérêts supplémentaires rehaussent le seuil de rentabilité.



Pour les résultats, dont la publication est programmée mercredi 29 juillet, la banque d'investissement américaine vise une marge brute trimestrielle de 37% du chiffre d'affaires en hausse de 56% sur un an à 344 millions de livres sterling. Quant à l'Ebit ajusté il devrait être de -48 millions de livres.