Aston Martin Lagonda en marche arrière après une note de Jefferies
Aston Martin Lagonda cède du terrain à Londres (-3,71%, à 43,35 pence ou livres), et se dirige vers une troisième baisse conséquente à la suite. Au cours des deux derniers jours, l'action de la société qui opère dans le secteur automobile a chuté de 9,23%.
Dans une note baptisée "Troquer la taille contre la spécialisation", Jefferies estime que le groupe, qui prévoit des volumes stables, est plus dépendant que jamais de l'effet prix/mix. Les analystes estiment qu'un programme de séries spéciales (y compris des modèles dérivés) pourrait être la solution, avec un effet de levier opérationnel qui devrait commencer à sa matérialiser à partir de 2028.
Au niveau financier, la banque d'investissement américaine a abaissé son objectif d'Ebit pour 2026 à -80 millions de livres sterling, contre un léger bénéfice attendu auparavant. Celui de 2027 a également fait l'objet d'une révision, de 47 à 8 millions de livres sterling. En ce qui concerne le free cash-flow, sur 2026, 2027 et 2028, il devrait se situer respectivement à -174, -47 et -32 millions de livres.
Après ces révisions, Jefferies a abaissé son objectif de cours sur le titre Aston Martin Lagonda de 50 à 40 pence, avec une recommandation à conserver.
Aston Martin Lagonda Global Holdings plc est une société dont le siège social est situé au Royaume-Uni. La société opère dans un seul secteur d'activité, à savoir le secteur automobile. Ce secteur englobe toutes les activités liées à la conception, au développement, à la fabrication et à la commercialisation de véhicules, y compris les services de conseil, ainsi que la vente de pièces détachées, l'entretien et les activités liées à la marque automobile. La société produit une gamme de modèles de luxe salués par la critique, notamment la Vantage, la DB12, la Vanquish, la DBX707 et sa première hypercar, l'Aston Martin Valkyrie.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
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Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.