AstraZeneca acquiert des droits sur Zegfrovy de Dizal

AstraZeneca indique avoir conclu un accord de licence exclusive avec Dizal Pharmaceutical afin d'acquérir les droits mondiaux de développement et de commercialisation de Zegfrovy (sunvozertinib), un nouvel inhibiteur oral irréversible du récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR), destiné aux patients atteints d'un cancer du poumon.

Zegfrovy est approuvé aux Etats-Unis et en Chine pour le traitement des patients adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) localement avancé ou métastatique présentant des mutations par insertion de l'exon 20 de l'EGFR, dont la maladie a progressé pendant ou après une chimiothérapie à base de platine.



Dizal a récemment annoncé des résultats positifs de l'essai mondial de phase III WU-KONG28 évaluant Zegfrovy en 1ère ligne chez des patients atteints d'un NSCLC présentant des mutations par insertion de l'exon 20 de l'EGFR. Ces données ont été présentées lors du congrès 2026 de l'American Society of Clinical Oncology et publiées dans le New England Journal of Medicine.



Soutenue par ces résultats, une demande d'extension d'indication en 1ère ligne a été soumise à la FDA et au Centre chinois d'évaluation des médicaments (CDE), qui ont également accordé à Zegfrovy la désignation de thérapie révolutionnaire dans cette indication.



AstraZeneca versera un paiement initial de 600 MUSD à Dizal, ainsi que des paiements additionnels pouvant atteindre 900 MUSD, sous réserve de l'atteinte de jalons spécifiques liés au développement, à la réglementation et aux ventes. En outre, le groupe chinois percevra des royalties échelonnées sur les ventes mondiales de Zegfrovy.



La transaction devrait être finalisée au 2e semestre 2026, sous réserve des conditions habituelles de clôture et des autorisations réglementaires. Cette transaction n'a pas d'impact sur les prévisions financières du laboratoire pharmaceutique britannique pour 2026.