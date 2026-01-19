AstraZeneca acquiert un programme CAR-T contre les tumeurs solides

Le laboratoire a prévu de faire l'acquisition des 50% restants d'un projet qu'il conduisait avec la biotech américano-chinoise AbelZeta dans les thérapies CAR-T à destination des tumeurs solides comme le carcinome hépatocellulaire (CHC), une forme agressive du cancer du foie.

Le géant pharmaceutique va ainsi mettre la main sur l'intégralité des droits de fabrication et de commercialisation mondiaux du programme C-CAR031 actuellement en cours de développement et qu'il partageait jusqu'ici avec son partenaire.



AbelZeta, qui en conservera les droits pour la Chine, recevra en contrepartie 630 millions de dollars, un montant auquel pourraient s'ajouter d'autres paiements d'étape ainsi que des redevances sur les éventuels produits qui pourraient résulter du projet.



Dans un communiqué, la société basée à Rockville (Maryland) et Shanghai rappelle que le cancer du foie est aujourd'hui le sixième cancer le plus fréquemment rencontré dans le monde, mais aussi le troisième en termes de mortalité.



Avec 75% des cas, le carcinome hépatocellulaire (CHC) demeure le plus répandu, avec une espérance de vie de seulement cinq ans dans ses formes les plus avancées.



D'après une étude de Frost & Sullivan, quelque 344 500 patients ont été touchés par un CHC en Chine en 2024.