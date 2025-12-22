AstraZeneca conclut un accord de licence avec la biotech chinoise Jacobio

La société de biotechnologies chinoise Jacobio Pharma a annoncé lundi la signature d'un accord de licence avec le géant pharmaceutique AstraZeneca, auquel elle va céder les droits en dehors de la Chine de son antitumoral JAB-23E73.



Aux termes de l'accord, qui prévoit que Jacobio et AstraZeneca développe ensemble le candidat-médicament pour le marché chinois, la biotech basée à Pékin recevra un paiement initial de 100 millions de dollars, puis des versements d'étape commerciaux et scientifiques pouvant atteindre 1,91 milliard, sans compter les redevances sur les produits qui pourraient être amenés à être commercialisés.



Dans un communiqué, AstraZeneca dit s'intéresser à la technologie développée d'inhibiteur de la mutation KRAS conçue par Jacobio , rappelant qu'il s'agit d'un gène parmi les plus souvent exprimés dans les cancers du côlon, du pancréas et du poumon, ce qui va lui permettre de compléter son portefeuille dans l'oncologie.



D'après les deux partenaires, le KRAS est l'oncogène le plus fréquemment muté dans les cancers humains, avec des altérations présentes chez environ 23% de l'ensemble des patients.



A titre d'indication, le JAB-23E73 fait actuellement l'objet d'essais de phase I en Chine et aux Etats-Unis, où les premières données ont déjà mis en évidence des signes précoces d'activité antitumorale.