AstraZeneca confirme ses objectifs après la publication de ses trimestriels

AstraZeneca a réalisé un bénéfice net publié de 2,5 milliards de dollars au troisième trimestre 2025, en hausse de 77% sur un an. Le bénéfice par action (BPA) publié ressort à 1,64 USD, soit une progression de 70% à taux de change constants. En données ajustées, le BPA atteint 2,38 USD, en hausse de 12% à taux constants.



Le chiffre d'affaires total progresse de 10% à taux de change constants, à 15 191 MUSD (soit 3% au-dessus des attentes) porté par une croissance dans toutes les aires thérapeutiques, en particulier en oncologie (+18%) et dans les maladies rares (+11%).



L'EBITDA trimestriel s'établit à 5132 MUSD, en hausse de 28% sur un an à change constants.



'Notre dynamique sous-jacente solide à travers l'ensemble de l'activité nous place en excellente position pour maintenir notre trajectoire de croissance en 2026 et tenir notre ambition pour 2030', a commenté Pascal Soriot, CEO d'AstraZeneca.



Le groupe confirme ainsi ses objectifs annuels 2025 à taux constants, à savoir une hausse du chiffre d'affaires dans le haut de la fourchette à un chiffre et une progression du BPA ajusté à deux chiffres faibles.



'Dans l'ensemble, ces résultats sont positifs et nous anticipons une réaction positive du cours de l'action aujourd'hui', indique AlphaValue.



Abhishek Raval, chargé du dossier chez le broker, rapporte toutefois que compte tenu du fait qu'AstraZeneca se négocie déjà avec une prime considérable (PER 2025 estimé à environ 21x) par rapport à la moyenne du secteur (environ 15x), 'le potentiel de hausse du titre est actuellement limité'.



Après cette publication, le titre évoluait à l'équilibre à Londres.