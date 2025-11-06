AstraZeneca a réalisé un bénéfice net publié de 2,5 milliards de dollars au troisième trimestre 2025, en hausse de 77% sur un an. Le bénéfice par action (BPA) publié ressort à 1,64 USD, soit une progression de 70% à taux de change constants. En données ajustées, le BPA atteint 2,38 USD, en hausse de 12% à taux constants.
Le chiffre d'affaires total progresse de 10% à taux de change constants, à 15 191 MUSD (soit 3% au-dessus des attentes) porté par une croissance dans toutes les aires thérapeutiques, en particulier en oncologie (+18%) et dans les maladies rares (+11%).
L'EBITDA trimestriel s'établit à 5132 MUSD, en hausse de 28% sur un an à change constants.
'Notre dynamique sous-jacente solide à travers l'ensemble de l'activité nous place en excellente position pour maintenir notre trajectoire de croissance en 2026 et tenir notre ambition pour 2030', a commenté Pascal Soriot, CEO d'AstraZeneca.
Le groupe confirme ainsi ses objectifs annuels 2025 à taux constants, à savoir une hausse du chiffre d'affaires dans le haut de la fourchette à un chiffre et une progression du BPA ajusté à deux chiffres faibles.
'Dans l'ensemble, ces résultats sont positifs et nous anticipons une réaction positive du cours de l'action aujourd'hui', indique AlphaValue.
Abhishek Raval, chargé du dossier chez le broker, rapporte toutefois que compte tenu du fait qu'AstraZeneca se négocie déjà avec une prime considérable (PER 2025 estimé à environ 21x) par rapport à la moyenne du secteur (environ 15x), 'le potentiel de hausse du titre est actuellement limité'.
Après cette publication, le titre évoluait à l'équilibre à Londres.
AstraZeneca PLC figure parmi les principaux groupes pharmaceutiques mondiaux. Le CA par source de revenus se répartit comme suit :
- ventes de produits (94,2%). Le CA par domaine thérapeutique se ventile entre oncologie (39,8%), maladies cardio-vasculaires, rénales et métaboliques (24,4%), maladies respiratoires et auto-immunes (14,6%) et autres (21,2% ; maladies inflammatoires, maladies neurologiques, maladies gastro-intestinales et maladies infectieuses) ;
- revenus de collaboration (5,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (8,8%), Europe (21,6%), Etats-Unis (40,3%), Amériques (5,9%) et Afrique-Asie-Australie (23,4%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.