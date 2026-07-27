AstraZeneca confirme ses objectifs, le titre progresse à Londres

Le 2e trimestre du laboratoire anglo-suédois a été marqué par une hausse du résultat net et du chiffre d'affaires, mais aussi par un recul du résultat opérationnel publié sous l'effet d'une forte hausse des investissements en R&D et commerciaux. Le groupe confirme néanmoins ses objectifs annuels et le titre s'adjuge près de 1,3% à Londres.

AstraZeneca a dégagé un résultat net publié de 2,51 MdsUSD au titre du deuxième trimestre de son exercice 2026, un chiffre en hausse de 2% sur un an mais inférieur au consensus S&P qui, plus optimiste, ciblait 3,08 MdsUSD.



Le bénéfice par action (BPA) publié s'établit à 1,61 USD, également en hausse de 2% en données publiées, mais en baisse de 2% à taux de change constants. Le BPA Core (ajusté) ressort à 2,63 USD, en hausse de 21% en données publiées et de 18% à taux de change constants.



De son côté, le chiffre d'affaires atteint 15,38 MdsUSD (en ligne avec le consensus), en hausse de 6% en données publiées et de 5% à taux de change constants.



"Les bonnes performances des franchises Oncologie, Respiratoire et Immunologie ainsi que Maladies rares ont été quelque peu contrebalancées par la concurrence des génériques dans le segment Cardiovasculaire, rénal et métabolisme (CVRM)", note Abhishek Raval, analyste en charge du dossier chez AlphaValue.



Par ailleurs, le résultat opérationnel publié ressort à 3,16 MdsUSD (-13% à taux de change constants) tandis qu'en données ajustées, il atteint 5,16 MdsUSD (+10% à taux de change constants).



Le laboratoire précise que ses dépenses de R&D ont augmenté de 13% à taux de change constants, à 4,05 MdsUSD, sous l'effet de l'accélération des essais cliniques, des investissements dans les technologies de rupture et d'une dépréciation de 345 MUSD sur des actifs incorporels. Les dépenses commerciales et administratives ont, pour leur part, progressé de 16%.



"Au premier semestre, nous avons enregistré de solides performances et poursuivi les avancées de notre pipeline, avec notamment six programmes clés de phase III aux résultats positifs et huit premières autorisations dans les principaux marchés", a commenté le directeur général, Pascal Soriot.



Selon lui, AstraZeneca reste "en bonne voie pour atteindre [son] ambition de réaliser 80 MdsUSD de chiffre d'affaires en 2030".

Le laboratoire anglo-suédois anticipe toujours une croissance du chiffre d'affaires 2026 comprise entre 5 et 9% à change constants, ainsi qu'une croissance du BPA ajusté entre 10 et 13%.



"Dans l'ensemble, nous ne prévoyons pas de modifications majeures de nos estimations. Bien que le récent revers en R&D concernant le candidat-médicament cardiovasculaire Wainua ait pesé sur le cours de l'action ces derniers temps, nous considérons cette situation comme une opportunité d'entrer au capital d'AstraZeneca", souligne AlphaValue.



"La forte croissance des franchises Oncologie et Maladies rares ainsi qu'un vaste portefeuille de projets en développement (pipeline) et un bilan solide, étayent notre recommandation", conclut l'analyste.