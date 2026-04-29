AstraZeneca dans le rouge, malgré l'avis positif de Jefferies

AstraZeneca en repli à Londres (-1,30%, à 13 722 pence) après les trimestriels et malgré une note positive de Jefferies.

La banque d'investissement américaine a indiqué que le laboratoire avait publié un chiffre d'affaires supérieur de 2% aux prévisions. Sur les trois premiers mois de l'année, les revenus du groupe se sont élevés à 15,288 milliards de dollars.



Les analystes détaillent que les ventes du groupe ont été portées par les produits Farxiga et Ultomiris/Soliris, bien que comparées à un premier trimestre 2025 plus faible.



Les analystes saluent également l'amélioration de la marge brute, qui, couplée à des "Autres produits opérationnels" plus élevés, a compensé la hausse des dépenses d'exploitation. Le résultat opérationnel de base a dépassé le consensus de 3%, toujours selon Jefferies, et le bénéfice par action de base de 1%.



La banque d'investissement américaine, qui est à l'achat du titre, avec une cible de cours de 18 000 pence, relève toutefois quelques points d'attention : les perspectives d'évolution des marges pour 2026 et au-delà, le calendrier et les nouvelles analyses des catalyseurs clés pour 2026 et enfin des réflexions supplémentaires sur la stratégie dans la gestion du poids avant la présentation de l'AZD5004 lors d'un congrès en juin. Il s'agit d'un candidat-médicament prometteur, destiné au traitement de l'obésité et du diabète de type 2.