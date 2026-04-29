La banque d'investissement américaine a indiqué que le laboratoire avait publié un chiffre d'affaires supérieur de 2% aux prévisions. Sur les trois premiers mois de l'année, les revenus du groupe se sont élevés à 15,288 milliards de dollars.
Les analystes détaillent que les ventes du groupe ont été portées par les produits Farxiga et Ultomiris/Soliris, bien que comparées à un premier trimestre 2025 plus faible.
Les analystes saluent également l'amélioration de la marge brute, qui, couplée à des "Autres produits opérationnels" plus élevés, a compensé la hausse des dépenses d'exploitation. Le résultat opérationnel de base a dépassé le consensus de 3%, toujours selon Jefferies, et le bénéfice par action de base de 1%.
La banque d'investissement américaine, qui est à l'achat du titre, avec une cible de cours de 18 000 pence, relève toutefois quelques points d'attention : les perspectives d'évolution des marges pour 2026 et au-delà, le calendrier et les nouvelles analyses des catalyseurs clés pour 2026 et enfin des réflexions supplémentaires sur la stratégie dans la gestion du poids avant la présentation de l'AZD5004 lors d'un congrès en juin. Il s'agit d'un candidat-médicament prometteur, destiné au traitement de l'obésité et du diabète de type 2.
AstraZeneca PLC figure parmi les principaux groupes pharmaceutiques mondiaux. Le CA par source de revenus se répartit comme suit :
- ventes de produits (99,8%). Le CA par domaine thérapeutique se ventile entre oncologie (42,6%), maladies cardio-vasculaires, rénales et métaboliques (23%), maladies respiratoires et auto-immunes (14,7%) et autres (19,7% ; maladies inflammatoires, maladies neurologiques, maladies gastro-intestinales et maladies infectieuses) ;
- revenus de collaboration (0,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (7,4%), Europe (22,9%), Etats-Unis (40,8%), Amériques (6,1%) et Afrique-Asie-Australie (22,8%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.