AstraZeneca démontre l'efficacité du traitement Imfinzi dans le cancer gastrique

AstraZeneca annonce que le traitement Imfinzi (durvalumab) associé à la chimiothérapie standard FLOT (fluorouracile, leucovorine, oxaliplatine et docétaxel) a réduit de 22% le risque de décès par rapport à la chimiothérapie seule chez des patients atteints de cancer gastrique ou de la jonction gastro-oesophagienne à un stade précoce ou localement avancé, selon les résultats d'un essai de phase III.



Le protocole comprenait une phase néoadjuvante et adjuvante combinant Imfinzi et FLOT, suivie d'un traitement d'entretien par Imfinzi seul. Après trois ans, 69% des patients traités avec le régime Imfinzi étaient encore en vie, contre 62% dans le bras témoin.



Selon le Pr Josep Tabernero (Vall d'Hebron Institute of Oncology), ces résultats marquent un tournant dans la prise en charge des cancers gastriques opérables, tandis que Susan Galbraith, vice-présidente exécutive R&D Oncologie-Hématologie d'AstraZeneca, souligne qu'Imfinzi devient la première immunothérapie périopératoire à démontrer un bénéfice de survie significatif dans cette indication