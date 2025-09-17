AstraZeneca échoue sur le critère principal d'un essai de phase III

AstraZeneca annonce que l'essai clinique de phase III RESOLUTE portant sur le Fasenra (benralizumab) dans la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) n'a pas atteint la significativité statistique sur son critère principal, malgré une amélioration numérique observée.



Sharon Barr, vice-présidente exécutive R&D biopharmaceutique, rappelle que la BPCO reste une maladie complexe et mortelle, et souligne que l'entreprise 'continue à développer d'autres approches prometteuses pour répondre aux besoins non satisfaits des patients'.



Le profil de tolérance de Fasenra est resté conforme aux données connues. AstraZeneca prévoit d'analyser l'ensemble des résultats avant une diffusion à la communauté scientifique.



Fasenra est déjà approuvé dans plus de 80 pays pour l'asthme sévère à éosinophiles et dans plus de 60 pays pour la granulomatose éosinophilique avec polyangéite. Le traitement est également en cours d'examen réglementaire pour le syndrome hyperéosinophilique.