AstraZeneca encore dans le vert, profite du soutien de DZ Bank
Déjà bien entouré la veille (+1,72%) après la publication de bons résultats trimestriels et la confirmation des objectifs annuels, le titre AstraZeneca poursuit sur sa lancée mardi (+1,55%, à 13 088 pence). Aujourd'hui, il profite d'une note de DZ Bank.
La banque allemande a indiqué que le développement opérationnel au deuxième trimestre avait été conforme aux prévisions avec un chiffre d'affaires de 15,38 milliards de dollars, en hausse de 5% à taux de change constants. En parallèle, les analystes signalent que l'Ebit ajusté a également atteint les attentes en s'installant à 5,16 milliards de dollars.
DZ Bank salue la bonne dynamique de croissance dans le segment clé de l'Oncologie, avec un chiffre d'affaires en progression de 15%. En revanche, la performance a été moins bonne pour la division Biopharmaceutique (-5%), en raison de l'expiration de brevets américains pour Farxiga et Brilinta.
Selon la banque allemande, le récent repli du cours de l'action intègre déjà l'échec de Wainua. Le 9 juillet dernier, le laboratoire a annoncé que ce produit n'avait pas atteint son critère d'évaluation principal chez des patients atteints de cardiomyopathie amyloïde à transthyrétine. Après cette annonce, le titre AstraZeneca avait enchaîné quatre baisses consécutives, pour une perte cumulée de 13,17%. Les analystes pensent que le cours de l'action devrait opérer un redressement progressif.
Leur recommandation est maintenue à acheter, mais l'objectif de cours a été légèrement révisé à la baisse de 16 400 à 15 600 pence.
AstraZeneca PLC figure parmi les principaux groupes pharmaceutiques mondiaux. Le CA par source de revenus se répartit comme suit :
- ventes de produits (99,8%). Le CA par domaine thérapeutique se ventile entre oncologie (42,6%), maladies cardio-vasculaires, rénales et métaboliques (23%), maladies respiratoires et auto-immunes (14,7%) et autres (19,7% ; maladies inflammatoires, maladies neurologiques, maladies gastro-intestinales et maladies infectieuses) ;
- revenus de collaboration (0,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (7,4%), Europe (22,9%), Etats-Unis (40,8%), Amériques (6,1%) et Afrique-Asie-Australie (22,8%).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.