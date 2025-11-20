Alexion, la division maladies rares d'AstraZeneca, annonce l'approbation aux États-Unis de Koselugo (selumetinib) pour le traitement des adultes atteints de neurofibromatose de type 1 (NF1) présentant des neurofibromes plexiformes (PN) symptomatiques et inopérables.
Cette décision de la Food and Drug Administration (FDA) repose sur les résultats positifs d'une étude de phase III, la plus vaste et seule étude contrôlée par placebo dans cette population. Koselugo a montré un taux de réponse globale de 20% contre 5% pour le placebo, avec une durée de réponse d'au moins 6 mois chez 86% des patients répondeurs.
Le profil de sécurité s'est avéré conforme à celui déjà établi chez les patients pédiatriques. Ce feu vert étend l'utilisation de Koselugo à l'ensemble du parcours de soins, après l'approbation récente de sa formulation en granulés pour les enfants dès un an.
Le médicament est également approuvé dans l'Union européenne, au Japon et dans d'autres pays.
AstraZeneca PLC figure parmi les principaux groupes pharmaceutiques mondiaux. Le CA par source de revenus se répartit comme suit :
- ventes de produits (94,2%). Le CA par domaine thérapeutique se ventile entre oncologie (39,8%), maladies cardio-vasculaires, rénales et métaboliques (24,4%), maladies respiratoires et auto-immunes (14,6%) et autres (21,2% ; maladies inflammatoires, maladies neurologiques, maladies gastro-intestinales et maladies infectieuses) ;
- revenus de collaboration (5,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (8,8%), Europe (21,6%), Etats-Unis (40,3%), Amériques (5,9%) et Afrique-Asie-Australie (23,4%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.