AstraZeneca obtient une revue prioritaire pour Enhertu dans le cancer du sein aux USA

Daiichi Sankyo et AstraZeneca ont annoncé mercredi que leur anticorps médicament conjugué Enhertu avait obtenu de la FDA, l'autorité américaine de la santé, une revue prioritaire dans le traitement du cancer du sein HER2-positif inopérable ou métastatique en association avec le pertuzumab, une immunothérapie développée par Roche.



Les deux partenaires rappellent dans un communiqué que la FDA avait déjà accordé en juillet dernier le statut de 'percée thérapeutique' (breakthrough therapy) à la combinaison de ces deux molécules.



La revue prioritaire est accordée aux traitements dont les résultats préliminaires indiquent que le médicament a le potentiel d'apporter une solution thérapeutique là où aucune solution adaptée n'existe, ou de représenter une amélioration significative par rapport aux produits existants.



Dans ce cadre, la décision de la FDA est attendue le 23 janvier 2026.