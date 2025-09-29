AstraZeneca opte pour une cotation directe à New York

AstraZeneca a annoncé lundi son intention de coter directement ses actions à la Bourse de New York, abandonnant le système actuel d'American Depositary Shares (ADS). Le groupe maintiendra cependant son siège et sa cotation principale à Londres.



Cette décision intervient sur fond de rumeurs de retrait de la Bourse de Londres, alors que plusieurs grands groupes ont choisi ces derniers mois de se tourner vers les marchés américains pour bénéficier de meilleures valorisations et d'un accès élargi aux capitaux.



Début septembre, AstraZeneca avait suspendu un investissement de 200 millions de livres sur son site de recherche de Cambridge, alimentant les interrogations sur ses intentions vis-à-vis du Royaume-Uni.



'Cette structure de cotation mondiale nous permettra d'élargir notre base d'investisseurs internationaux', a déclaré Michel Demaré, président du conseil d'administration d'AstraZeneca.